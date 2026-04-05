Зеленський заявив про готовність допомогти розблокувати Ормузьку протоку, але є нюанс

$43.8150.46
ukenru
5 квітня, 11:39 • 21689 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 55566 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 74220 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 99005 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 85203 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 89021 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 49084 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 100513 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 36174 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00 • 80751 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
36%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александар Вучич
Музикант
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Сербія
Реклама
УНН Lite
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером15:58 • 13964 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 35429 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 37488 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 49168 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 63376 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Facebook
Starlink

Зеленський заявив про готовність допомогти розблокувати Ормузьку протоку, але є нюанс

Київ • УНН

 • 6986 перегляди

Україна готова ділитися досвідом розблокування морських шляхів після успіхів у Чорному морі. Запитів щодо допомоги в Ормузькій протоці поки не надходило.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Україна має досвід розблокування морських шляхів після дій росії у Чорному морі та готова ділитися ним із партнерами, однак жодних запитів щодо участі у розблокуванні Ормузької протоки не надходило. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю AP, передає УНН.

Деталі

За його словами, Україна вже стикалася з подібною ситуацією, коли росія блокувала продовольчий коридор у Чорному морі, використовуючи різні види озброєння.

Вони застосовували не лише кораблі, а й гелікоптери, ракети, винищувачі. Ми знищили частину їхнього флоту й змусили відійти від коридору

- зазначив Зеленський.

Президент додав, що згодом Україні вдалося забезпечити безпечний рух цивільних суден, зокрема завдяки використанню морських дронів.

Ми організували конвої для цивільних суден і зараз продовольчий коридор перебуває під нашим контролем і працює

 - сказав він.

Зеленський підкреслив, що Україна готова передавати цей досвід іншим країнам.

Ми можемо поділитися цим досвідом, але ніхто не просив нас приїхати й допомогти з Ормузькою протокою - партнери лише цікавляться нашим підходом

- додав президент.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Воєнний стан
Війна в Україні
Ассошіейтед Прес
Чорне море
Володимир Зеленський
Україна