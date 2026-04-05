Зеленський заявив про готовність допомогти розблокувати Ормузьку протоку, але є нюанс
Київ • УНН
Україна готова ділитися досвідом розблокування морських шляхів після успіхів у Чорному морі. Запитів щодо допомоги в Ормузькій протоці поки не надходило.
Україна має досвід розблокування морських шляхів після дій росії у Чорному морі та готова ділитися ним із партнерами, однак жодних запитів щодо участі у розблокуванні Ормузької протоки не надходило. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю AP, передає УНН.
Деталі
За його словами, Україна вже стикалася з подібною ситуацією, коли росія блокувала продовольчий коридор у Чорному морі, використовуючи різні види озброєння.
Вони застосовували не лише кораблі, а й гелікоптери, ракети, винищувачі. Ми знищили частину їхнього флоту й змусили відійти від коридору
Президент додав, що згодом Україні вдалося забезпечити безпечний рух цивільних суден, зокрема завдяки використанню морських дронів.
Ми організували конвої для цивільних суден і зараз продовольчий коридор перебуває під нашим контролем і працює
Зеленський підкреслив, що Україна готова передавати цей досвід іншим країнам.
Ми можемо поділитися цим досвідом, але ніхто не просив нас приїхати й допомогти з Ормузькою протокою - партнери лише цікавляться нашим підходом
