Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Петриот" от Германии уже в Украине, передает УНН.

Глава государства поблагодарил партнеров за выполнение договоренностей по ПВО.

"Мы ставили себе задачу вдвое увеличить силу нашего воздушного щита, и сегодня начало этого. Спасибо Германии за "Петриот", который уже в Украине. Сильная новость. Еще одна сильная новость: спасибо Соединенным Штатам за еще один шаг для укрепления нашей ПВО, наших "Петриотов". Работаем дальше, и будут обязательно новые решения", - отметил Зеленский во время видеообращения.

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По его словам, "украинцы уже доказали, что нет таких российских ракет, которые мы не могли сбить. И максимум делаем, чтобы российский террор проиграл".

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