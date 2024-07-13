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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский встретился с губернаторами США

Зеленский встретился с губернаторами США

Киев  •  УНН

12 июля 2024, 22:17  •  10386 просмотра

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Во время визита Зеленский встретился с губернаторами США, чтобы обсудить российскую агрессию, усиление противовоздушной обороны Украины, региональное сотрудничество, а также потребность в бомбоубежищах, производстве электроэнергии и помощи в восстановлении школ и больниц в связи с атаками России на гражданскую инфраструктуру.

Президент Владимир Зеленский в рамках своего визита в США принял участие в собрании Национальной ассоциации губернаторов. Он обсудил с главами американских штатов ряд вопросов, в частности относительно российской агрессии, усиления ПВО и регионального сотрудничества. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщила пресс-служба Зеленского, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Зеленский отметил поддержку Украины со стороны США, и поблагодарил региональные власти за приют беженцев из Украины.

Глава государства призвал американских чиновников "строить связи между людьми, которые будут длиться вечно".

"Мы уже видим вклад Юты в восстановление нашей страны - вы помогли тысячам людей. И такая помощь может стать помощью для миллионов людей и для дела добра в целом, которое вознаграждает каждого, независимо от того, где он живет. Потому что мы все разделяем одни и те же ценности и не хотим, чтобы война где-то разрушала жизнь", - рассказал он.

Также Зеленский отметил потребности Украины в бомбоубежищах для учебных заведений, в ПВО для Сил обороны, и генерации электричества. Зеленский призвал губернаторов американских штатов к развитию регионального сотрудничества с украинскими областями.

"Мы благодарны за гуманитарную помощь и жилье, особенно для людей, которые потеряли его из-за обстрелов. Они потеряли свои дома, и поэтому им очень нужно было их восстановить или вообще отстроить заново, наладить свою жизнь. Поэтому мы благодарны вашему бизнесу", - сказал он.

Кроме того, глава государства рассказал о ситуации на поле боя, ежедневном российском терроре против украинских гражданских объектов, критической и энергетической инфраструктуры. А также высказался о недавнем ракетном ударе РФ по детской больнице Охматдет в Киеве.

"Вы должны знать, что Россия ежедневно атакует наши школы, университеты, больницы. И именно поэтому саммит НАТО был таким важным, чтобы укрепить нашу противовоздушную оборону. Мы благодарны Америке и другим партнерам. И решение о передаче еще нескольких дополнительных оборонных систем для нас очень важно", - заявил Зеленский.

В ОП добавили, что во время этой встречи президент Украины обсудил с губернаторами США сотрудничество на уровне оборонных компаний и восстановление украинских школ и больниц.

Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины11 июля 2024, 19:49 • 84567 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
natoNATO
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев
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