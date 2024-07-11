Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины
Киев • УНН
Президент Зеленский выразил благодарность президенту Байдену, его администрации, Конгрессу и американскому народу за усиление противовоздушной обороны Украины пятью новыми системами Patriot и десятками других систем, которые помогут бороться с российским террором.
Выразил благодарность Президенту США Байдену, команде, администрации, Конгрессу за усиление противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Президенту США Джозефу Байдену за решение об усилении противовоздушной обороны Украины.
Ценим решение Президента США Джозефа Байдена по усилению нашей противовоздушной обороны - пять новых "петриотов" и десятки других систем. Сильное решение, которое поможет нам бороться с российским террором
Президент Украины также поблагодарил всю американскую власть за поддержку:
Спасибо Президенту Байдену, команде, администрации, Конгрессу - обеим партиям, обеим палатам - и всему американскому народу за жизненно важную поддержку народа Украины. Вместе мы спасаем жизни наших людей
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