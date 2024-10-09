Зеленский встретился с детьми украинских воинов, которые оздоравливаются в Хорватии
Киев • УНН
Президент Украины и премьер Хорватии посетили детей украинских военных на отдыхе в Дубровнике. 90 детей из Киевщины проходят 10-дневное оздоровление в рамках программы посольства Украины.
В Дубровнике Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович встретились с детьми украинских защитников, которые приехали в страну на оздоровление, передает УНН со ссылкой на офис Президента.
«Очень приятно быть сегодня здесь. Поблагодарил команду Премьер-министра за то, что поддерживает наших украинских детишек, чьи родители являются героями нашего государства, потому что защищают Украину. И есть, к сожалению, те, которые останутся в наших сердцах, в истории, потому что отдали самое дорогое - жизнь. Мы им очень благодарны. И никто из нас никогда их не забудет», - сказал Глава государства.
Сейчас на отдыхе в городе Сплит находятся 90 украинцев. Все они - дети воинов из Киевской области. Оздоровление длится 10 дней и проходит в рамках программы Посольства Украины в Хорватии для детей военных. Финансирует отдых фонд Почетного консула Украины в Хорватии Ивицы Пирича. Всего с начала года пройти такое оздоровление смогли более 800 детей.
«Я очень рад, что Хорватия помогает нашим украинским детям. Очень важна такая помощь. Такой отдых позволяет поддержать наших детей, чтобы они улыбались. Я это вижу», - отметил Владимир Зеленский.
Андрей Пленкович добавил, что визит Президента Украины в Хорватию связан с проведением третьего саммита «Украина - Юго-Восточная Европа».
«Мы сегодня собрались здесь, чтобы дать поддержку Украине, вашему народу и вашему Президенту в борьбе за вашу территориальную целостность. Мы очень ценим героизм ваших родителей, с которым они уже на протяжении двух с половиной лет защищают ваше государство», - сказал Премьер-министр Хорватии.
Владимир Зеленский и Андрей Пленкович передали детям подарки, а дети им - флаги со своими подписями.
Украина и Хорватия подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве9 октября 2024, 12:19 • 9041 просмотр