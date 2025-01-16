Зеленский встретился с британским премьером Стармером в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве, о чем сообщил в четверг в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Михайловская площадь. Вместе с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером почтили память павших защитников и защитниц Украины. Уважаем и помним подвиг наших воинов. Светлая память всем, кто отдал свою жизнь, защищая Украину", - написал Зеленский.

Стармер перед возвращением Трампа указал на необходимость обеспечить Украине "максимально сильную позицию"