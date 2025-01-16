Зеленский встретился с британским премьером Стармером в Киеве

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Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией
10:49 • 49492 просмотра

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 127746 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

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ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 144406 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 177992 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

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Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 268619 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 171051 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 192422 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

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Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
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Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 240306 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский встретился с британским премьером Стармером в Киеве

Зеленский встретился с британским премьером Стармером в Киеве

Киев  •  УНН

 • 1943 просмотра

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Президент Украины Зеленский встретился с британским премьер-министром Стармером в Киеве. Лидеры почтили память погибших защитников Украины на Михайловской площади.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве, о чем сообщил в четверг в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Михайловская площадь. Вместе с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером почтили память павших защитников и защитниц Украины. Уважаем и помним подвиг наших воинов. Светлая память всем, кто отдал свою жизнь, защищая Украину", - написал Зеленский.

Стармер перед возвращением Трампа указал на необходимость обеспечить Украине "максимально сильную позицию"16.01.25, 12:51 • 6318 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
kir-starmerКир Стармер
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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kievКиев

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