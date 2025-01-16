Зеленский встретился с британским премьером Стармером в Киеве
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский встретился с британским премьер-министром Стармером в Киеве. Лидеры почтили память погибших защитников Украины на Михайловской площади.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве, о чем сообщил в четверг в соцсетях, пишет УНН.
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"Михайловская площадь. Вместе с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером почтили память павших защитников и защитниц Украины. Уважаем и помним подвиг наших воинов. Светлая память всем, кто отдал свою жизнь, защищая Украину", - написал Зеленский.
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