Стармер перед возвращением Трампа указал на необходимость обеспечить Украине "максимально сильную позицию"
Киев • УНН
Кир Стармер во время визита в Киев отметил важность обеспечения сильной позиции Украины. Британский премьер провел седьмую встречу с Зеленским для подписания договора о «100-летнем партнерстве».
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, находясь с визитом в Киеве перед повторным вступлением избранного президента США Дональда Трампа в должность, указал на необходимость обеспечить Украине "максимально сильную позицию", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
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"Очень важно, чтобы мы обеспечили Украине максимально сильную позицию. Это то, за что я выступаю с тех пор, как стал премьер-министром. Это моя седьмая встреча с президентом Зеленским", - сказал Стармер.
Он указал на "высокую цену, которую платит Украина".
"Поэтому мы должны оказать необходимую поддержку, и именно это я сегодня обсуждаю с президентом Зеленским. Мы никогда не должны отступать от этого, и мы идем впереди", - отметил Стармер.
Стармер прибыл в Киев, чтобы подписать историческое соглашение о "100-летнем партнерстве"16.01.25, 08:30 • 19317 просмотров