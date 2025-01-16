Стармер перед возвращением Трампа указал на необходимость обеспечить Украине "максимально сильную позицию"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, находясь с визитом в Киеве перед повторным вступлением избранного президента США Дональда Трампа в должность, указал на необходимость обеспечить Украине "максимально сильную позицию", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

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"Очень важно, чтобы мы обеспечили Украине максимально сильную позицию. Это то, за что я выступаю с тех пор, как стал премьер-министром. Это моя седьмая встреча с президентом Зеленским", - сказал Стармер.

Он указал на "высокую цену, которую платит Украина".

"Поэтому мы должны оказать необходимую поддержку, и именно это я сегодня обсуждаю с президентом Зеленским. Мы никогда не должны отступать от этого, и мы идем впереди", - отметил Стармер.

Стармер прибыл в Киев, чтобы подписать историческое соглашение о "100-летнем партнерстве"