Стармер перед поверненням Трампа вказав на необхідність забезпечити Україні "максимально сильну позицію"

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, перебуваючи з візитом у Києві перед повторним вступом обраного президента США Дональда Трампа на посаду, вказав на необхідність забезпечити Україні "максимально сильну позицію", пише УНН з посиланням на The Guardian.

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"Дуже важливо, щоби ми забезпечили Україні максимально сильну позицію. Це те, за що я виступаю з того часу, як став прем'єр-міністром. Це моя сьома зустріч із президентом Зеленським", - сказав Стармер.

Він вказав на "високу ціну, яку сплачує Україна".

"Тому ми маємо надати необхідну підтримку, і саме це я сьогодні обговорюю із президентом Зеленським. Ми ніколи не повинні відступати від цього, і ми йдемо попереду", - зазначив Стармер.

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