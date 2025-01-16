Стармер перед поверненням Трампа вказав на необхідність забезпечити Україні "максимально сильну позицію"
Київ • УНН
Кір Стармер під час візиту до Києва наголосив на важливості забезпечення сильної позиції України. Британський прем'єр провів сьому зустріч із Зеленським для підписання договору про "100-річне партнерство".
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, перебуваючи з візитом у Києві перед повторним вступом обраного президента США Дональда Трампа на посаду, вказав на необхідність забезпечити Україні "максимально сильну позицію", пише УНН з посиланням на The Guardian.
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"Дуже важливо, щоби ми забезпечили Україні максимально сильну позицію. Це те, за що я виступаю з того часу, як став прем'єр-міністром. Це моя сьома зустріч із президентом Зеленським", - сказав Стармер.
Він вказав на "високу ціну, яку сплачує Україна".
"Тому ми маємо надати необхідну підтримку, і саме це я сьогодні обговорюю із президентом Зеленським. Ми ніколи не повинні відступати від цього, і ми йдемо попереду", - зазначив Стармер.
Стармер прибув до Києва підписати історичний договір про "100-річне партнерство"16.01.25, 08:30 • 29101 перегляд