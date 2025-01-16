Зеленський зустрівся з британським прем'єром Стармером у Києві
Київ • УНН
Президент України Зеленський зустрівся з британським прем'єр-міністром Стармером у Києві. Лідери вшанували пам'ять загиблих захисників України на Михайлівській площі.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві, про що повідомив у четвер у соцмережах, пише УНН.
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"Михайлівська площа. Разом із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером вшанували пам’ять полеглих захисників та захисниць України. Шануємо і памʼятаємо подвиг наших воїнів. Світла памʼять усім, хто віддав своє життя, захищаючи Україну", - написав Зеленський.
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