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Зеленський зустрівся з британським прем'єром Стармером у Києві

Зеленський зустрівся з британським прем'єром Стармером у Києві

Київ • УНН

 • 26430 перегляди

Президент України Зеленський зустрівся з британським прем'єр-міністром Стармером у Києві. Лідери вшанували пам'ять загиблих захисників України на Михайлівській площі.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві, про що повідомив у четвер у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Михайлівська площа. Разом із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером вшанували пам’ять полеглих захисників та захисниць України. Шануємо і памʼятаємо подвиг наших воїнів. Світла памʼять усім, хто віддав своє життя, захищаючи Україну", - написав Зеленський.

Стармер перед поверненням Трампа вказав на необхідність забезпечити Україні "максимально сильну позицію"16.01.25, 12:51 • 25687 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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