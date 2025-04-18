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Зеленский встретился с американским конгрессменом Фицпатриком, который собирается на фронт

Киев • УНН

 • 886 просмотра

Владимир Зеленский встретился с Брайаном Фицпатриком, обсудив усилия для мира и гарантии безопасности. Фицпатрик планирует поездку на фронт для встречи с украинскими воинами.

Зеленский встретился с американским конгрессменом Фицпатриком, который собирается на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским конгрессменом и сопредседателем конгрессного Украинского кокуса Брайаном Фитцпатриком. Стороны обсудили прекращение огня. Также Фитцпатрик запланировал поездку на фронт, чтобы встретиться с украинскими воинами, передает УНН.

Встретился с конгрессменом США и сопредседателем конгрессного Украинского кокуса Брайаном Фитцпатриком. Главные темы нашего разговора – усилия для установления достойного и длительного мира, американское предложение по полному и безусловному прекращению огня и гарантии безопасности для Украины

сказал Зеленский.

Он поблагодарил США за поддержку, подчеркнув, что российское зло не должно выиграть.

"Брайан Фитцпатрик запланировал поездку на фронт, чтобы встретиться с нашими воинами. Это очень ценно. Спасибо за поддержку", - добавил Зеленский.

Напомним

Спецпредставитель президента США в Украине генерал Кит Келлог назвал "очень продуктивными" встречи в Елисейском дворце, где обсуждали прекращение войны в Украине.

Трамп не считает Зеленского виновным в войне17.04.25, 20:33 • 2466 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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