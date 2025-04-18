Зеленський зустрівся з американським конгресменом Фіцпатріком, який збирається на фронт
Київ • УНН
Володимир Зеленський зустрівся з Браяном Фіцпатріком, обговоривши зусилля для миру та гарантії безпеки. Фіцпатрік планує поїздку на фронт для зустрічі з українськими воїнами.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським конгресменом та співголовою конгресового Українського кокусу Браяном Фіцпатріком. Сторони обговорили припинення вогню. Також Фіцпатрік запланував поїздку на фронт, щоб зустрітися з українськими воїнами, передає УНН.
Зустрівся з конгресменом США та співголовою конгресового Українського кокусу Браяном Фіцпатріком. Головні теми нашої розмови – зусилля для встановлення достойного і тривалого миру, американська пропозиція щодо повного й безумовного припинення вогню та гарантії безпеки для України
Він подякував США за підтримку, наголосивши, що російське зло не має виграти.
"Браян Фіцпатрік запланував поїздку на фронт, щоб зустрітися з нашими воїнами. Це дуже цінно. Дякуємо за підтримку", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Спецпредставник президента США в Україні генерал Кіт Келлог назвав "дуже продуктивними" зустрічі в Єлисейському палаці, де обговорювали припинення війни в Україні.
Трамп не вважає Зеленського винним у війні17.04.25, 20:33 • 2482 перегляди