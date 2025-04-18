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Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп
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Зеленський зустрівся з американським конгресменом Фіцпатріком, який збирається на фронт

Київ • УНН

 • 944 перегляди

Володимир Зеленський зустрівся з Браяном Фіцпатріком, обговоривши зусилля для миру та гарантії безпеки. Фіцпатрік планує поїздку на фронт для зустрічі з українськими воїнами.

Зеленський зустрівся з американським конгресменом Фіцпатріком, який збирається на фронт

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським конгресменом та співголовою конгресового Українського кокусу Браяном Фіцпатріком. Сторони обговорили припинення вогню. Також Фіцпатрік запланував поїздку на фронт, щоб зустрітися з українськими воїнами, передає УНН.

Зустрівся з конгресменом США та співголовою конгресового Українського кокусу Браяном Фіцпатріком. Головні теми нашої розмови – зусилля для встановлення достойного і тривалого миру, американська пропозиція щодо повного й безумовного припинення вогню та гарантії безпеки для України

сказав Зеленський.

Він подякував США за підтримку, наголосивши, що російське зло не має виграти.

"Браян Фіцпатрік запланував поїздку на фронт, щоб зустрітися з нашими воїнами. Це дуже цінно. Дякуємо за підтримку", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Спецпредставник президента США в Україні генерал Кіт Келлог назвав "дуже продуктивними" зустрічі в Єлисейському палаці, де обговорювали припинення війни в Україні.

Трамп не вважає Зеленського винним у війні17.04.25, 20:33 • 2482 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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