Зеленский ведет дипломатическую игру с Трампом - Politico

ukenru
Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 104739 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 120729 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 127727 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 130046 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 123091 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 110839 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 125687 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 132151 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 131975 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 133218 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Минобороны презентовало концепцию реформы военно-врачебных комиссий

Минобороны презентовало концепцию реформы военно-врачебных комиссий

 • 41628 просмотра
США готовят новый пакет помощи для Украины: что известно о 725 миллионах долларов

США готовят новый пакет помощи для Украины: что известно о 725 миллионах долларов

 • 25585 просмотра
Захватчики оккупировали Берестки и продвинулись на новых направлениях-DeepState

Захватчики оккупировали Берестки и продвинулись на новых направлениях-DeepState

 • 20408 просмотра
В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов и работу ПВО

В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов и работу ПВО

 • 16631 просмотра
Украина получит 52 миллиона евро на развитие транспортной инфраструктуры в рамках программы ЕС

Украина получит 52 миллиона евро на развитие транспортной инфраструктуры в рамках программы ЕС

04:17 • 23733 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 119044 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 117795 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 132347 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 143691 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 164330 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 54686 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 50101 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 74025 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 87048 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 85070 просмотра
Актуальное
Зеленский ведет дипломатическую игру с Трампом - Politico

Зеленский ведет дипломатическую игру с Трампом - Politico

Киев  •  УНН

 • 251 просмотра

Read in English

Президент Украины выстраивает стратегию отношений с потенциальным президентом США Трампом. Зеленский стремится сделать так, чтобы ответственность за провал мирных переговоров легла на путина.

Дипломатические маневры Президента Владимира Зеленского в отношениях с Дональдом Трампом заключаются в том, чтобы убедиться, что вина за любую неудачную мирную инициативу будет возложена на российского диктатора владимира путина. Об этом пишет Politico, передает УНН

Детали

Как пишет издание, назначение избранным президентом США Дональдом Трампом Кита Келлога, бывшего советника по национальной безопасности и заслуженного генерала США в отставке, на должность специального посланника по вопросам Украины и россии успокоило Киев.

Келлог публично утверждал, что любое соглашение о прекращении почти трехлетней войны на истощение должно включать надежные гарантии безопасности для Украины, чтобы обеспечить прочный мир и предотвратить новое вторжение россии.

Трамп назначил спецпредставителем по Украине генерала в отставке Келлогга27 нояб. 2024, 18:13 • 26797 просмотров

И в отличие от других членов круга Трампа, Келлог приветствовал решение президента Джо Байдена одобрить использование Украиной ракет дальнего радиуса действия, которые поставляет США, для нанесения ударов по целям на территории россии, заявив, что это дало Трампу "больше рычагов воздействия", и добавив, что "это дает президенту Трампу больше возможностей для поворота от этого".

Келлог-это человек, с которым президент Украины Владимир Зеленский и его окружение могут работать, и украинский лидер уже ловко приспосабливается к политике, которая изменилась в Вашингтоне, и к меняющейся политической динамике в Европе, демонстрируя готовность сесть за стол переговоров. Именно к этому призывают его американские советники, оставляя путину возможность быть мистером "Нет", рискуя навлечь на себя гнев Трампа

- отмечает Politico.

Издание отмечает, что это демонстрирует интервью Зеленского в пятницу британскому телеканалу Sky News. В нем Президент предположил, что в случае если Украину примут в НАТО, россия сохранит фактический контроль над Донбассом и Крымом, но без признания Киевом их аннексии или официальной уступки территории, что потребует изменения Конституции Украины.

Politico считает, что вероятность того, что Трамп одобрит членство Украины в НАТО, еще меньше, чем вероятность того, что неохотно согласится Байден. Возникнут юридические проблемы, связанные с тем, что обязательства альянса по коллективной обороне не будет распространяться на оккупированные части Украины. А путин и его помощники раз за разом дают понять, что они никогда не согласятся на вступление Украины в НАТО. Одно только предположение об этом-тревожный сигнал для разъяренного быка.

Впрочем, возможно, это заявление Зеленского имело другие цели, пишет Politico.  Вероятно, Президент хотел продемонстрировать готовность рассмотреть различные варианты, при этом украинский лидер дал понять, что хочет работать с Трампом тет-а-тет. "Я хочу поделиться с ним идеями и хочу услышать его", - сказал Зеленский.

Как указал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев понимает, что ему придется перестраиваться и следить за тем, чтобы не попасть в неприятную ситуацию с Трампом, поэтому Зеленский подчеркивает важность поиска дипломатических решений. 

Задача Зеленского в отношениях с Трампом - сделать так, чтобы вина за провал любой мирной инициативы легла на Путина.

В обмен на членство в НАТО: Зеленский назвал условие, при котором готов "прекратить войну"29 нояб. 2024, 19:04 • 32007 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаНовости Мира
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
krymКрым
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина