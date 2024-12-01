Дипломатические маневры Президента Владимира Зеленского в отношениях с Дональдом Трампом заключаются в том, чтобы убедиться, что вина за любую неудачную мирную инициативу будет возложена на российского диктатора владимира путина. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, назначение избранным президентом США Дональдом Трампом Кита Келлога, бывшего советника по национальной безопасности и заслуженного генерала США в отставке, на должность специального посланника по вопросам Украины и россии успокоило Киев.

Келлог публично утверждал, что любое соглашение о прекращении почти трехлетней войны на истощение должно включать надежные гарантии безопасности для Украины, чтобы обеспечить прочный мир и предотвратить новое вторжение россии.

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И в отличие от других членов круга Трампа, Келлог приветствовал решение президента Джо Байдена одобрить использование Украиной ракет дальнего радиуса действия, которые поставляет США, для нанесения ударов по целям на территории россии, заявив, что это дало Трампу "больше рычагов воздействия", и добавив, что "это дает президенту Трампу больше возможностей для поворота от этого".

Келлог-это человек, с которым президент Украины Владимир Зеленский и его окружение могут работать, и украинский лидер уже ловко приспосабливается к политике, которая изменилась в Вашингтоне, и к меняющейся политической динамике в Европе, демонстрируя готовность сесть за стол переговоров. Именно к этому призывают его американские советники, оставляя путину возможность быть мистером "Нет", рискуя навлечь на себя гнев Трампа - отмечает Politico.

Издание отмечает, что это демонстрирует интервью Зеленского в пятницу британскому телеканалу Sky News. В нем Президент предположил, что в случае если Украину примут в НАТО, россия сохранит фактический контроль над Донбассом и Крымом, но без признания Киевом их аннексии или официальной уступки территории, что потребует изменения Конституции Украины.

Politico считает, что вероятность того, что Трамп одобрит членство Украины в НАТО, еще меньше, чем вероятность того, что неохотно согласится Байден. Возникнут юридические проблемы, связанные с тем, что обязательства альянса по коллективной обороне не будет распространяться на оккупированные части Украины. А путин и его помощники раз за разом дают понять, что они никогда не согласятся на вступление Украины в НАТО. Одно только предположение об этом-тревожный сигнал для разъяренного быка.

Впрочем, возможно, это заявление Зеленского имело другие цели, пишет Politico. Вероятно, Президент хотел продемонстрировать готовность рассмотреть различные варианты, при этом украинский лидер дал понять, что хочет работать с Трампом тет-а-тет. "Я хочу поделиться с ним идеями и хочу услышать его", - сказал Зеленский.

Как указал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев понимает, что ему придется перестраиваться и следить за тем, чтобы не попасть в неприятную ситуацию с Трампом, поэтому Зеленский подчеркивает важность поиска дипломатических решений.

Задача Зеленского в отношениях с Трампом - сделать так, чтобы вина за провал любой мирной инициативы легла на Путина.

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