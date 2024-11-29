В обмен на членство в НАТО: Зеленский назвал условие, при котором готов "прекратить войну"

Президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность заключения соглашения о прекращении огня с россией, если подконтрольная территория Украины будет взята под зонтик НАТО. Об этом Зеленский заявил интервью Sky News, передает УНН.

Детали

Зеленского попросили отреагировать на сообщения СМИ о том, что одним из планов новоизбранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны может быть отказ Киева от оккупированных россией территорий в обмен на вступление Украины в НАТО.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины. Надо сделать это быстро. И тогда относительно оккупированной территории Украины, Украина сможет вернуть ее дипломатическим путем", - сказал Зеленский.

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По его словам, прекращение огня нужно, чтобы "гарантировать, что путин не вернется, чтобы захватить больше территории Украины".

Зеленский подчеркнул, что НАТО должно немедленно охватить часть Украины, которая остается под контролем Киева, ведь Украине это необходимо, иначе путин вернется.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал НАТО пригласить Украину в Альянс на заседании, которое пройдет на следующей неделе. Приглашение должно стать ответом союзников на постоянную эскалацию развязанной россией войны.