В США готовы снять санкции с рф ради мирного соглашения с Украиной - СМИ

Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп назначит спецпосланником по Украине и рф, уже имеет план урегулирования российско-украинской войны. Как сообщает CNN, США могут предложить сначала смягчить, а затем и снять санкции с россии ради мирного соглашения с Украиной, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, план Келлога прежде всего предусматривает, что он должен стать "официальной политикой США по прекращению огня и урегулированию путем переговоров".

"В нем говорится, что будущая помощь США, вероятно, как заем, будет зависеть от переговоров Украины с россией, и США будут вооружать Украину настолько, насколько она сможет защитить себя и остановить любые дальнейшие продвижения россии до и после любого мирного соглашения. Эти последние предположения, вероятно, датируются быстрым продвижением москвы на востоке Украины, а нынешний высокий уровень помощи США уже вызывает у Келлога дискомфорт", - пишет издание.

Также в плане указывается, что линия фронта будет заморожена путем прекращения огня и введения демилитаризованной зоны.

"За согласие на это россия получит ограниченное смягчение санкций, а полное – только после подписания мирного соглашения, которое понравится Украине. Сбор на российский экспорт энергоресурсов окупил бы восстановление Украины. Украину не просили бы отказаться от возвращения оккупированных территорий, но она согласилась бы добиваться этого только дипломатическим путем. Он признает, что" это потребует будущего дипломатического прорыва, который, вероятно, не произойдет до того, как путин уйдет с должности", - отмечает издание.

В то же время издание отмечает, что замораживание линии фронта приведет к очень жестоким нескольким месяцам, поскольку москва будет пытаться захватить как можно больше территории. В прошлом кремль игнорировал условия прекращения огня и преследовал свои территориальные цели.

"Демилитаризованную зону, вероятно, нужно будет охранять, возможно, поставив войска НАТО или солдат других неприсоединившихся государств между двумя сторонами", - говорится в материале.

Также план Келлога предусматривает больше вооружения для Украины, но он признает, что США не смогут этого сделать. В плане указано, что США производят 14 тыс. артиллерийских снарядов 155 калибра в месяц, которые Украина может использовать только за 48 часов.

"План дает Украине желанный шанс положить конец насилию в то время, когда она проигрывает на всех фронтах и испытывает недостаток основной человеческой силы – преграды, которую она может никогда не преодолеть, и в чем Россия, вероятно, всегда ее будет опережать. Но это начинает процесс, в котором хитрый и лживый Путин будет наслаждаться. Использование режима прекращения огня и слабости Запада-его сильная сторона, момент, которого он ждал почти три года. План принимает усталость Запада, что его производство вооружений не поспевает за ним и что его ценности расточительны", - добавляют журналисты.

Кроме того, издание отмечает, что это мрачный компромисс для мрачной войны. Он может и не положить ей конец, а открыть новую главу, когда западное единство и поддержка начнут рушиться, в то время, как путин продвигается, и за столом переговоров, и на фронте - все ближе к своим целям.

Напомним

Избранный президент США Дональд Трамп назначил отставного генерала Кита Келлогга своим специальным представителем по Украине и россии.

Генерал Кит Келлог, номинирован избранным президентом США Дональдом Трампом на должность спецпредставителя в отношении Украины и рф, заявил о своей готовности неустанно работать, чтобы обеспечить "мир через силу".