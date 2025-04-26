Зеленский в Ватикане встретился с глазу на глаз с премьером Британии Стармером
Киев • УНН
Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Ватикане. Также сообщается о встрече с Эммануэлем Макроном в Риме.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с глазу на глаз с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х, передает УНН.
Президент Владимир Зеленский продолжает активную работу с союзниками, встретившись с глазу на глаз с премьер-министром (Великобритании ред.) Киром Стармером в Ватикане
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