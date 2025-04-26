Зеленский в Ватикане встретился с глазу на глаз с премьером Британии Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с глазу на глаз с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х, передает УНН.

Президент Владимир Зеленский продолжает активную работу с союзниками, встретившись с глазу на глаз с премьер-министром (Великобритании ред.) Киром Стармером в Ватикане - написал Сибига.

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