Зеленський у Ватикані зустрівся віч-на-віч з прем'єром Британії Стармером
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Ватикані. Також повідомляється про зустріч з Еммануелем Макроном у Римі.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся віч-на-віч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х, передає УНН.
Президент Володимир Зеленський продовжує активну роботу з союзниками, зустрівшись віч-на-віч з прем'єр-міністром (Великої Британії ред.) Кіром Стармером у Ватикані
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