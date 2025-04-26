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Financial Times

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Зеленський у Ватикані зустрівся віч-на-віч з прем'єром Британії Стармером

Київ • УНН

 • 1360 перегляди

Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Ватикані. Також повідомляється про зустріч з Еммануелем Макроном у Римі.

Зеленський у Ватикані зустрівся віч-на-віч з прем'єром Британії Стармером

Президент України Володимир Зеленський зустрівся віч-на-віч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х, передає УНН.

Президент Володимир Зеленський продовжує активну роботу з союзниками, зустрівшись віч-на-віч з прем'єр-міністром (Великої Британії ред.) Кіром Стармером у Ватикані 

- написав Сибіга.

Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з Володимиром Зеленським у Римі26.04.25, 15:30 • 1460 переглядiв

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Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з Володимиром Зеленським у Римі.

Трамп і Зеленський провели "дуже продуктивну" зустріч на полях похорону Папи - Білий дім26.04.25, 11:58 • 33433 перегляди

Глави Франції та України мали "провести приватні обговорення щодо продовження зусиль для досягнення миру" після похорону Папи Франциска в Римі в суботу.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Андрій Сибіга
Кейр Стармер
Білий дім
Рим
Дональд Трамп
Еммануель Макрон
Франція
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