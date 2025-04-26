Зеленський у Ватикані зустрівся віч-на-віч з прем'єром Британії Стармером

Президент України Володимир Зеленський зустрівся віч-на-віч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х, передає УНН.

Президент Володимир Зеленський продовжує активну роботу з союзниками, зустрівшись віч-на-віч з прем'єр-міністром (Великої Британії ред.) Кіром Стармером у Ватикані - написав Сибіга.

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