Зеленский: сегодняшняя власть Грузии работает на рф, Украина готовит санкции
Киев • УНН
Президент Украины обсудил с главой ГУР стратегические вопросы международной безопасности. Зеленский анонсировал санкционные решения в отношении властей Грузии из-за ее пророссийской позиции.
"Провел важное совещание с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым, где обсуждались стратегические вопросы, касающиеся не только Украины, но и международной безопасности". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По словам президента, Буданов доложил о российских намерениях на ближайшее время, а также об изменении расстановки сил в Сирии, которая может повлиять на глобальную ситуацию. Отдельно была рассмотрена ситуация в Грузии, где сегодняшняя власть сознательно ведет страну в зависимость от террористической страны.
Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего же народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко очерчивает, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии
Зеленский заявил, что Украина не будет оставаться в стороне.
Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям. Поручил подготовить соответствующие санкционные решения
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