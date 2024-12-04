Зеленский: сегодняшняя власть Грузии работает на рф, Украина готовит санкции

"Провел важное совещание с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым, где обсуждались стратегические вопросы, касающиеся не только Украины, но и международной безопасности". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам президента, Буданов доложил о российских намерениях на ближайшее время, а также об изменении расстановки сил в Сирии, которая может повлиять на глобальную ситуацию. Отдельно была рассмотрена ситуация в Грузии, где сегодняшняя власть сознательно ведет страну в зависимость от террористической страны.

Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего же народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко очерчивает, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии

Зеленский заявил, что Украина не будет оставаться в стороне.

Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям. Поручил подготовить соответствующие санкционные решения