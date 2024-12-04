Обсудили создание спецтрибунала и возвращение пленных: Зеленский встретился с генсеком Совета Европы
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с генсеком Совета Европы Аленом Берсе.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Стороны обсудили создание специального трибунала по преступлению агрессии, а также освобождение украинских пленных. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
Украина о заявлении рф относительно "готовности" обмена пленными: эта игра россиян - только на публику3 дек. 2024, 12:34 • 16156 просмотров
Детали
"Мы обсудили необходимость создания специального трибунала по преступлению агрессии. Важно привлечь к ответственности российских военных преступников. Отдельная тема - освобождение пленных и возвращение незаконно депортированных Россией украинских детей", - сообщил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на создание комиссии по рассмотрению заявлений и Компенсационного фонда, а также на лидерство Совета Европы в этом процессе.
Напомним,
В ноябре в Риге состоялась встреча Коалиции государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. На встрече были согласованы ключевые параметры работы трибунала, его юрисдикция и дорожная карта для его создания.