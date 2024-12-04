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Обсудили создание спецтрибунала и возвращение пленных: Зеленский встретился с генсеком Совета Европы

Обсудили создание спецтрибунала и возвращение пленных: Зеленский встретился с генсеком Совета Европы

Киев  •  УНН

 • 2508 просмотра

Президент Украины провел встречу с генсеком Совета Европы Аленом Берсе.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Стороны обсудили создание специального трибунала по преступлению агрессии, а также освобождение украинских пленных. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Украина о заявлении рф относительно "готовности" обмена пленными: эта игра россиян - только на публику3 дек. 2024, 12:34 • 16156 просмотров

Детали

"Мы обсудили необходимость создания специального трибунала по преступлению агрессии. Важно привлечь к ответственности российских военных преступников. Отдельная тема - освобождение пленных и возвращение незаконно депортированных Россией украинских детей", - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на создание комиссии по рассмотрению заявлений и Компенсационного фонда, а также на лидерство Совета Европы в этом процессе.

Напомним,

В ноябре в Риге состоялась встреча Коалиции государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. На встрече были согласованы ключевые параметры работы трибунала, его юрисдикция и дорожная карта для его создания.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
sovet-yevropiСовет Европы
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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