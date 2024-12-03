Украина о заявлении рф относительно "готовности" обмена пленными: эта игра россиян - только на публику

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

 • 1687 просмотра

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Координационный штаб заявил, что обнародованные РФ списки украинских пленных - это лишь игра на публику. В списках выявлены ошибки, гражданских лиц и уже обменянных пленных.

Заявления России о количестве украинских пленных, которых они якобы могут поменять и обнародованные списки – это игра россиян - только на публику, и она особенно цинична. Украина получает реальные предложения от российской стороны только по обмену пленных, захваченных на Курском направлении.

Об этом заявил секретарь Координационного штаба, бригадный генерал Дмитрий Усов, передает УНН.

С российской стороны звучат громкие заявления о количестве пленных, которых они вроде бы могут поменять, появляются даже списки. Конечно, официальными каналами никаких реальных предложений мы не получали. Эта игра русских - лишь на публику, и она особенно цинична. Они манипулируют судьбами людей и уязвимым положением родственников

- сказал Усов.

Он отметил, что распространенные россиянами списки были проанализированы.

"Мы внимательно проанализировали распространенные списки.

Что мы видим: семерых пленных уже обменяли, немало ошибок в фамилиях и датах рождения, среди фамилий четырнадцать гражданских.

То есть, российские пропагандисты предлагают менять на своих военных наших обычных граждан, что является нарушением международного гуманитарного права. О том эти списки и громкие заявления предназначены только для расшатывания ситуации", отметил бригадный генерал.

Это попытка дискредитировать украинские государственные органы

- подчеркнул Усов.

Усов отметил, что Украина получает реальные предложения от российской стороны только по обмену пленных, захваченных на Курском направлении. Пленные русские из других регионов так называемую российскую власть не интересуют.

Сотни российских пленных – в том числе и тяжелораненых-скниют в украинских лагерях уже более года или двух. Есть те, чьей судьбой страна-агрессорка не интересуется с самого начала вторжения. Конечно, условия содержания не сравнить с российскими застенками. Однако мы держим этих людей в соответствии с нормами Женевских конвенций только с одной целью: как можно быстрее обменять на наших защитниц и защитников. Никакого другого резона держать их у нас и тратить на них деньги наших налогоплательщиков нет

- заявил Усов.

Не увидела украинская сторона  в обнародованных списках также тяжелораненых и женщин.

А именно эти категории следует возвращать согласно международному гуманитарному праву в первую очередь. Россия не соблюдает никаких законов войны и не желает этого делать. Судьба собственных граждан российскую так называемую власть как не интересовала, так и не интересует. Пропагандисты играют на публику. Реальные же механизмы возврата-репатриация, смешанные медицинские комиссии, обмен " всех на всех – - до сих пор надежно заблокированы кремлем

- заявил Усов.

Дополнение

2 декабря сообщалось, что уполномоченная по правам человека в России Татьяна москалькова опубликовала якобы список украинских военнопленных и цинично заявила о том, что "Украина не соглашается забрать их".

Впоследствии Украина опровергла сообщения террористической страны о якобы отказе от обмена военнопленными.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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