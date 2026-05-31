Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – Зеленский
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селах
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видео
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
Зеленский считает атаки дронами попыткой россии оказать давление на страны НАТО

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Президент заявил, что рф использует дроны для проверки ПВО стран НАТО и уменьшения поддержки Украины. Киев перехватывает такие цели и предупреждает партнеров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россия использует дроны для давления на страны НАТО и проверки их реакции. Украина пытается перехватывать все такие цели и информирует партнеров в случае угрозы. Об этом глава государства сообщил в интервью для Face the Nation, пишет УНН.

Мы стараемся перехватывать все российские дроны, даже когда некоторые из них движутся в направлении других стран, таких как Румыния, Молдова, Польша или страны Балтии. Если мы не можем этого сделать, мы немедленно сообщаем нашим партнерам и стараемся им помочь

- говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что россия использует дроны для давления на страны НАТО и проверки их реакции. По оценкам, это является сигналом с призывом сократить поддержку Украины. Подчеркивается необходимость более решительного ответа со стороны объединенного НАТО.

путин сравнивает эту реакцию с тем, что видел в предыдущие годы. И он также тестирует противовоздушную оборону стран НАТО, граничащих с россией или беларусью. Способны ли они перехватывать все ракеты и дроны?

- заявил Зеленский.

