Зеленский считает атаки дронами попыткой россии оказать давление на страны НАТО
Киев • УНН
Президент заявил, что рф использует дроны для проверки ПВО стран НАТО и уменьшения поддержки Украины. Киев перехватывает такие цели и предупреждает партнеров.
Президент Владимир Зеленский заявил, что россия использует дроны для давления на страны НАТО и проверки их реакции. Украина пытается перехватывать все такие цели и информирует партнеров в случае угрозы. Об этом глава государства сообщил в интервью для Face the Nation, пишет УНН.
Мы стараемся перехватывать все российские дроны, даже когда некоторые из них движутся в направлении других стран, таких как Румыния, Молдова, Польша или страны Балтии. Если мы не можем этого сделать, мы немедленно сообщаем нашим партнерам и стараемся им помочь
Зеленский отметил, что россия использует дроны для давления на страны НАТО и проверки их реакции. По оценкам, это является сигналом с призывом сократить поддержку Украины. Подчеркивается необходимость более решительного ответа со стороны объединенного НАТО.
путин сравнивает эту реакцию с тем, что видел в предыдущие годы. И он также тестирует противовоздушную оборону стран НАТО, граничащих с россией или беларусью. Способны ли они перехватывать все ракеты и дроны?
