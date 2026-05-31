Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 23243 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 22933 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – Зеленский
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селах
30 мая, 14:59 • 77689 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 46463 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видео
29 мая, 14:16 • 86963 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 103709 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 63661 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 64855 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
Удар по НПЗ в Саратове нанесен в 700 км от линии фронта — Зеленский

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

Силы обороны поразили НПЗ в Саратове и военную базу на Каспийском море. За неделю цели уничтожены в восьми регионах РФ на расстоянии до 1200 км.

Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 31 мая украинские военные нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в российском Саратове. По его словам, также были поражены объекты в Ростовском регионе, Кировской области и на военном пункте базирования на Каспийском море. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, передает УНН.

Детали

"В ночь на сегодня наши воины применили дальнобойные санкции Украины против нефтеперерабатывающего завода в российском Саратове – это около 700 километров от линии фронта. Важный результат. Спасибо! Также были поражения в Ростовском регионе, Кировской области и на военном пункте базирования на Каспийском море", – заявил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что Силы обороны выполняют дальнобойные задачи в соответствии с утвержденными приоритетами.

"Наши Силы обороны Украины выполняют дальнобойные задачи согласно утвержденным приоритетам плана таких санкций. За эту неделю также были достигнуты цели в Ярославской, Рязанской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Новгородской, Нижегородской, Краснодарской областях на расстояниях от 300 до 1200 километров от нашей государственной границы Украины. Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности Украины, наши разведки – спасибо!", – подчеркнул Зеленский.

Напомним

ВСУ поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов на территории россии. Подтверждено уничтожение топливных резервуаров в Феодосии и Енакиево.

Алла Киосак

