Удар по НПЗ в Саратове нанесен в 700 км от линии фронта — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 31 мая украинские военные нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в российском Саратове. По его словам, также были поражены объекты в Ростовском регионе, Кировской области и на военном пункте базирования на Каспийском море. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, передает УНН.

"В ночь на сегодня наши воины применили дальнобойные санкции Украины против нефтеперерабатывающего завода в российском Саратове – это около 700 километров от линии фронта. Важный результат. Спасибо! Также были поражения в Ростовском регионе, Кировской области и на военном пункте базирования на Каспийском море", – заявил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что Силы обороны выполняют дальнобойные задачи в соответствии с утвержденными приоритетами.

"Наши Силы обороны Украины выполняют дальнобойные задачи согласно утвержденным приоритетам плана таких санкций. За эту неделю также были достигнуты цели в Ярославской, Рязанской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Новгородской, Нижегородской, Краснодарской областях на расстояниях от 300 до 1200 километров от нашей государственной границы Украины. Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности Украины, наши разведки – спасибо!", – подчеркнул Зеленский.

ВСУ поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов на территории россии. Подтверждено уничтожение топливных резервуаров в Феодосии и Енакиево.