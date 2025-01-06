Зеленский: россияне в курской области потеряли более 38 тыс. военных

За 5 месяцев Курской операции, войска рф понесли потери в более 38 тыс. военных, из которых 15 тыс. - мертвыми. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Курская операция. Сегодня ровно 5 месяцев с начала наших действий на Курщине, и мы сохраняем буферную зону на российские территории. Активно уничтожаем там российский военный потенциал. За время Курской операции враг потерял уже более 38 тыс. своих солдат только на этом одном направлении, из них - около 15 тыс. безвозвратными. россияне перебросили на курщину сильные свои подразделения, там задействованы солдаты из Северной Кореи. Важно, что всю эту свою силу оккупант не может сейчас направить на другие наши направления, в частности на Донетчину, в частности против Сум, Харьковщину, или Запорожье - сказал Зеленский.

Напомним

курская область, вероятно, может стать началом конца для российского диктатора владимира путина в 2025 году.