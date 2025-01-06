Зеленський: росіяни в курській області втратили понад 38 тис. військових

За 5 місяців Курської операції, війська рф понесли втрати у понад 38 тис. військових, з яких 15 тис. - мертвими. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Курська операція. Сьогодні рівно 5 місяців від початку наших дій на Курщині, і ми зберігаємо буферну зону на російські території. Активно знищуємо там російський військовий потенціал. За час Курської операції ворог втратив вже понад 38 тис. своїх солдатів тільки на цьому одному напрямку, з них - близько 15 тис. безповоротними. росіяни перекинули на курщину сильні свої підрозділи, там задіяні солдати з Північної Кореї. Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти Сум, Харківщину, чи Запоріжжя - сказав Зеленський.

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