Зеленский рассчитывает на одобрение кредита ЕС и новых санкций против рф: первый транш ожидают до конца мая - начала июня

Украина рассчитывает на положительное решение Европейского Союза по кредитной программе в размере 90 миллиардов евро и ожидает первый транш финансирования уже в ближайшее время, а также надеется на разблокирование нового пакета санкций против россии. Об этом Президент Владимир Зеленский сказал журналистам, передает УНН.

По словам Президента, Киев работал для достижения положительного результата и выполнил все взятые на себя обязательства.

Безусловно, мы рассчитываем и работали для положительного результата, чтобы были разблокированы и 90 миллиардов евро для нас – это приоритет. И безусловно очень важно, чтобы 20-й санкционный пакет был разблокирован – заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина ожидает первый транш финансирования уже в ближайшее время.

Первый транш, на который мы рассчитываем, мы будем приближать как можно быстрее, чтобы мы до конца мая – начала июня получили деньги – отметил Президент.

Зеленский пояснил, что полученные средства планируют направить на оборону, социальную поддержку граждан и развитие украинского производства оружия.

"Прежде всего это социальная поддержка наших людей, это поддержка нашей армии и производство дронов, систем радиоэлектронной борьбы. Также это усиление нашей армии и внутреннее производство украинского оружия", – подчеркнул он.

Отдельно Президент отметил, что Украина рассчитывает и на дальнейшее санкционное усиление против российской экономики.

"Нужно давить по российской энергии, по теневому флоту россии. Над этим мы работаем постоянно", – подчеркнул Зеленский.

