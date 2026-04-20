Зеленский раскрыл причины блокировки соцсетей в россии

Киев • УНН

 • 264 просмотра

рф ограничивает соцсети для предотвращения бунтов из-за возможной крупной мобилизации. Президент предполагает подготовку наступления на Украину или страны Балтии.

Россия ограничивает доступ к соцсетям, чтобы предотвратить бунты из-за объявления всеобщей мобилизации для повторного крупного наступления на Украину или нападения на одну из стран Балтии. Об этом в эфире телемарафона заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

По его словам, Россия ограничивает доступ к соцсетям не для того, чтобы ограничить критику российского диктатора Владимира Путина.

Из-за чего могут произойти у северного соседа бунты? Из-за, на мой взгляд, нескольких вещей или вариантов. Прежде всего, всеобщая мобилизация. Большая мобилизация в России. Это мобилизация людей из центральных городов, включая Москву, безусловно и Санкт-Петербург

Другим вариантом он назвал возможность параллельного наступления меньшими силами на одну из стран Балтии.

"Вариант "Б" - для того, чтобы было меньше затрат и меньше усилий, и совершить отдельное наступление туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил, потому что то или иное государство Балтики, например, не готово к сильному противостоянию", - пояснил Президент.

Российский интернет-надзорный орган объявил, что замедляет работу мессенджера Telegram из-за якобы нарушения российского законодательства. Это произошло на фоне попыток Москвы заставить россиян пользоваться более жестко контролируемым отечественным онлайн-сервисом.

Ранее российские власти фактически заблокировали мессенджер WhatsApp, сделав невозможным доступ без сложных обходных путей.

В рф усиливают надзор за подростками, школы мониторят соцсети, а ответственность перекладывают на учителей - СВР13.02.26, 14:36 • 2747 просмотров

Вадим Хлюдзинский

