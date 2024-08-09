Зеленский провел заседание Ставки. Сырский отчитался о ситуации на всех ключевых направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где заслушал доклад Главкома Александра Сырского и командующего Воздушных сил Николая Олещука, передает УНН.

"Ставка. В первую очередь заслушали доклад Главкома Александра Сырского по ситуации на всех ключевых направлениях: юг, Курахово, Покровск, Торецк, Часов Яр, Луганщина и Харьковщина. И относительно наших оборонительных действий на направлениях, откуда россия наносила удары по украинской территории", - сообщил Зеленский.

Кроме того, состоялся доклад командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"Решением Ставки утвердили план следующих действий по усилению нашей системы ПВО для защиты людей, критической инфраструктуры и военных объектов. А министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о комплексной защите школ в сотрудничестве с местными властями, общинами. Все аспекты безопасности подготовки к учебному году", - сообщил Президент Украины.

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Также был доклад главы СВР Олега Иващенко относительно очередных террористических замыслов россии.

"Мы все это видим и будем готовы. И напоследок - важный доклад СБУ, Василия Малюка, по их специальным дальнобойным операциям. Очень результативные действия!" - резюмировал Зеленский.