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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский провел заседание Ставки. Сырский отчитался о ситуации на всех ключевых направлениях

Зеленский провел заседание Ставки. Сырский отчитался о ситуации на всех ключевых направлениях

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 15:26  •  12626 просмотра

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Президент Украины заслушал доклады о ситуации на фронте и усилении ПВО. Обсудили защиту школ, террористические планы россии и специальные операции СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где заслушал доклад Главкома Александра Сырского и командующего Воздушных сил Николая Олещука, передает УНН.

"Ставка. В первую очередь заслушали доклад Главкома Александра Сырского по ситуации на всех ключевых направлениях: юг, Курахово, Покровск, Торецк, Часов Яр, Луганщина и Харьковщина. И относительно наших оборонительных действий на направлениях, откуда россия наносила удары по украинской территории", - сообщил Зеленский.

Кроме того, состоялся доклад командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"Решением Ставки утвердили план следующих действий по усилению нашей системы ПВО для защиты людей, критической инфраструктуры и военных объектов. А министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о комплексной защите школ в сотрудничестве с местными властями, общинами. Все аспекты безопасности подготовки к учебному году", - сообщил Президент Украины.

Сирський має представити оновлену структуру роботи систем ППО - Зеленський29 июля 2024, 17:49 • 94478 просмотров

Также был доклад главы СВР Олега Иващенко относительно очередных террористических замыслов россии.

"Мы все это видим и будем готовы. И напоследок - важный доклад СБУ, Василия Малюка, по их специальным дальнобойным операциям. Очень результативные действия!" - резюмировал Зеленский.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
luhanskЛуганск
kharkivХарьков
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