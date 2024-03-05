Зеленский провел совещания по поставкам вооружения от партнеров и по внутреннему производству

Президент Владимир Зеленский сегодня провел несколько совещаний по поставкам вооружения от партнеров, так и по внутреннему производству. Достигнутые недавно договоренности реализуем как можно быстрее - по поставкам и по совместным проектам. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает УНН.

Детали

Я хочу сегодня поблагодарить всех наших воинов, все подразделения, которые восстанавливают безопасность и контроль и в украинском небе, и в нашем Черном море. Украина доказала, на что мы способны, на что способна наша сила. Об этом говорит и количество сбитых российских военных самолетов, и возможности наших ребят по отношению к российскому флоту - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что нет уже для российских террористов безопасных гаваней в Черном море и не будет.

И не будет для них безопасного пространства в небе - при условии достаточной нашей украинской прочности. Это касается как поставок от партнеров, так и нашего внутреннего производства. Сегодня провел несколько совещаний по этому поводу. Был отчет Минстратегпрома по нашему оборонному производству, а также соответствующей коммуникации с партнерами. Достигнутые недавно договоренности реализуем как можно быстрее - по поставкам и по совместным проектам. Я благодарен всем в мире, кто помогает принципиально, вовремя и без сбоев - сказал Зеленский.

Также Президент провел совещание с международным блоком правительства, Офиса по ключевым проблемным вопросам на отдельных направлениях.

Планируем наши действия на этот месяц, на эту весну, чтобы дать Украине необходимую силу и необходимые возможности. Украина должна достичь своих целей, мы все вместе в мире должны восстановить полную силу международного права. И когда это будет, ни одно государство-террорист, как Россия, не сможет ничего диктовать своим соседям или всему миру - рассказал Зеленский.

Дополнение

Франция будет способствовать инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины у третьих стран.