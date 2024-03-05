Зеленський провів наради щодо постачання озброєння від партнерів та щодо внутрішнього виробництва
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів наради щодо поставок зброї від партнерів та вітчизняного виробництва з метою якнайшвидшої імплементації нещодавніх домовленостей.
Президент Володимир Зеленський сьогодні провів кілька нарад щодо постачання озброєння від партнерів, так й щодо внутрішнього виробництва. Досягнуті нещодавно домовленості реалізуємо якнайшвидше – щодо постачання і щодо спільних проєктів. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, передає УНН.
Деталі
Я хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, усім підрозділам, які відновлюють безпеку та контроль і в українському небі, і в нашому Чорному морі. Україна довела, на що ми здатні, на що здатна наша сила. Про це говорить і кількість збитих російських військових літаків, і можливості наших хлопців щодо російського флоту
Зеленський наголосив, що немає вже для російських терористів безпечних гаваней у Чорному морі й не буде.
І не буде для них безпечного простору в небі – за умови достатньої нашої української міцності. Це стосується як постачання від партнерів, так і нашого внутрішнього виробництва. Сьогодні провів кілька нарад щодо цього. Був звіт Мінстратегпрому щодо нашого оборонного виробництва, а також відповідної комунікації з партнерами. Досягнуті нещодавно домовленості реалізуємо якнайшвидше – щодо постачання і щодо спільних проєктів. Я вдячний усім у світі, хто допомагає принципово, вчасно та без збоїв
Також Президент провів нараду з міжнародним блоком уряду, Офісу щодо ключових проблемних питань на окремих напрямах.
Плануємо наші дії на цей місяць, на цю весну, щоб дати Україні необхідну силу та необхідні можливості. Україна має досягти своїх цілей, ми всі разом у світі маємо відновити повну силу міжнародного права. І коли це буде, жодна держава-терорист, як росія, не зможе нічого диктувати своїм сусідам чи всьому світу
Доповнення
Франція сприятиме ініціативі Чехії з закупівлі боєприпасів для України у третіх країн.