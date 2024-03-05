Зеленський провів наради щодо постачання озброєння від партнерів та щодо внутрішнього виробництва

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів кілька нарад щодо постачання озброєння від партнерів, так й щодо внутрішнього виробництва. Досягнуті нещодавно домовленості реалізуємо якнайшвидше – щодо постачання і щодо спільних проєктів. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, передає УНН.

Деталі

Я хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, усім підрозділам, які відновлюють безпеку та контроль і в українському небі, і в нашому Чорному морі. Україна довела, на що ми здатні, на що здатна наша сила. Про це говорить і кількість збитих російських військових літаків, і можливості наших хлопців щодо російського флоту