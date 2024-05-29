Зеленский провел разговор с генсеком ООН относительно Саммита мира

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  55536 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  102862 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  102317 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  105254 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  98298 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  103314 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
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Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  124982 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120115 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118448 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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Публикации

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28 мая 2024, 06:44  •  182021 просмотра

Зеленский провел разговор с генсеком ООН относительно Саммита мира

Президент Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Гутерришем, поблагодарив его за поддержку формулы мира в Украине и обсудив важность участия ООН в глобальных усилиях по достижению мира, основанных на Уставе ООН и резолюциях.

политика •   •  5381 просмотра
Зеленский провел разговор с генсеком ООН относительно Саммита мира

В центре Харькова саперы изъяли неразорванный боеприпас

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли в центральной части Харькова боэприпас УМПБ Д-30 С, который был обстрелян противником во время беспощадных обстрелов прифронтового города.

Война •   •  5678 просмотра
В центре Харькова саперы изъяли неразорванный боеприпас

Исторический рекорд: на Днепропетровщине состоялась самая массовая партия в шахматы

648 участников приняли участие в самой массовой шахматной игре в Днепропетровской области в рамках фестиваля "Стратегия нерушимого", установив национальный рекорд.

Общество •   •  5462 просмотра
Исторический рекорд: на Днепропетровщине состоялась самая массовая партия в шахматы

На фоне жалоб активистов и правозащитников: Лубинец заявил, что в Харькове закрыли одиозный бар "Поза зоною"

Бар в Харькове, который пропагандировал насилие, дискриминацию и преступления с помощью своего меню, был закрыт после жалоб активистов и вмешательства офиса Омбудсмена, Министерства культуры, Госпродпотребслужбы и Национальной полиции.

Общество •   •  5502 просмотра
На фоне жалоб активистов и правозащитников: Лубинец заявил, что в Харькове закрыли одиозный бар "Поза зоною"

В Берлине вандалы осквернили более 80 могил, нарисовав букву "Z"

На берлинском кладбище 83 могилы были осквернены буквой "Z", символом, связанным с войной России против Украины, но полиция пока не установила политический мотив.

Новости Мира •   •  6329 просмотра
В Берлине вандалы осквернили более 80 могил, нарисовав букву "Z"

В Дії запустили тестовый режим брака онлайн

Скоро в приложении Дія появится новая долгожданная услуга - брак онлайн. Теперь не надо будет ходить в ГРАГС и стоять в очередях, чтобы подать заявление о браке и зарегистрировать его.

Общество •   •  6651 просмотра
В Дії запустили тестовый режим брака онлайн

Удары западным оружием по военным объектам рф: Финляндия и Канада не выдвигали Украине условий

Финляндия и Канада подтвердили, что не выдвигали Украине условий по использованию своего оружия для нанесения ударов по военным объектам в россии в целях самообороны от российской агрессии.

Война •   •  9926 просмотра
Удары западным оружием по военным объектам рф: Финляндия и Канада не выдвигали Украине условий

Вопрос приглашения Украины в НАТО остается на повестке дня - Стефанишина

Украина стремится к четкому пути и срокам вступления в НАТО, но США и Германия в настоящее время не поддерживают установление конкретных временных рамок, хотя приглашение Украины остается на повестке дня.

политика •   •  8091 просмотра
Вопрос приглашения Украины в НАТО остается на повестке дня - Стефанишина

30 мая в Украине не планируется отключений электроэнергии - Укрэнерго

По данным Национальной энергетической компании "Укрэнерго", на 30 мая в Украине не планируется отключений электроэнергии, но ситуация может измениться, и при необходимости могут быть объявлены меры по ограничению потребления.

Экономика •   •  7253 просмотра
30 мая в Украине не планируется отключений электроэнергии - Укрэнерго

Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: поисковые работы завершены

Поисковые работы в строительном гипермаркете Харькова завершены. Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российских авиаударов, которые нанесли российские военные в субботу, 25 мая.

Война •   •  10084 просмотра
Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: поисковые работы завершены