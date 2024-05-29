Зеленский провел разговор с генсеком ООН относительно Саммита мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генсеком ООН Антонио Гуттерешем. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Детали

Провел телефонный разговор с Генсеком ООН Антониу Гутерриш. Поблагодарил за активную поддержку Формулы мира и саммита мира - рассказал глава государства.

По его словам, все пункты украинской Формулы мира, которые работают в Швейцарии 15 и 16 июня, основаны на Уставе и резолюциях ООН и базовых человеческих ценностях. Поэтому, уверен Зеленский, участие ООН важно для глобальных усилий.

В апреле в результате российских атак в Украине погибло 129 гражданских, еще почти 600 человек ранены - ООН

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанизом насущные оборонные потребности Украины и саммит мира, как и необходимость глобального участия в мероприятии.