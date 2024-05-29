Зеленський провів розмову з генсеком ООН щодо Саміту миру
Київ • УНН
Президент Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Гутеррішем, подякувавши йому за підтримку формули миру в Україні та обговоривши важливість участі ООН у глобальних зусиллях з досягнення миру, заснованих на Статуті ООН та резолюціях.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави в Telegram.
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Провів телефонну розмову з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Подякував за активну підтримку Формули миру та Саміту миру
За його словами, усі пункти української Формули миру, які опрацюють у Швейцарії 15 та 16 червня, засновані на Статуті та резолюціях ООН і базових людських цінностях. Тож, впевнений Зеленський, участь ООН важлива для глобальних зусиль.
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Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Альбанізом нагальні оборонні потреби України та Саміт миру, як і необхідність глобальної участі у заході.