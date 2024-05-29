Зеленський обговорив з прем'єром Австралії оборонні потреби України та Саміт миру
Київ • УНН
Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Альбанізом зусилля росії щодо ескалації війни, нагальні оборонні потреби України та необхідність глобальної участі у майбутньому мирному саміті.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Альбанізом нагальні оборонні потреби України та Саміт миру, як і необхідність глобальної участі у заході. Про це Глава держави повідомив у середу у соцмережах, пише УНН.
Я поговорив із прем'єр-міністром Ентоні Албанізом, щоб висловити вдячність Австралії за непохитну підтримку України. Я поінформував прем’єр-міністра про триваючі зусилля росії з розширення війни та і про наші нагальні оборонні потреби, щоб протистояти агресору
З його слів, сторони також обговорили "майбутній Саміт миру та необхідність заохотити якомога більше країн з усього світу взяти його участь". "Я високо ціную бажання Австралії бути присутньою на саміті", - зазначив Зеленський.
Вже 90 країн підтвердили свою участь у першому Глобальному саміті миру27.05.24, 16:07 • 15795 переглядiв