Зеленский обсудил с премьером Австралии оборонные потребности Украины и Саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанизом насущные оборонные потребности Украины и Саммит мира, как и необходимость глобального участия в мероприятии. Об этом Глава государства сообщил в среду в соцсетях, пишет УНН.

Я поговорил с премьер-министром Энтони Албанизом, чтобы выразить благодарность Австралии за непоколебимую поддержку Украины. Я проинформировал премьер-министра о продолжающихся усилиях россии по расширению войны и о наших неотложных оборонительных потребностях, чтобы противостоять агрессору - написал Зеленский в X.

По его словам, стороны также обсудили "предстоящий Саммит мира и необходимость поощрить как можно больше стран со всего мира принять его участие". "Я высоко ценю желание Австралии присутствовать на саммите", - отметил Зеленский.

Уже 90 стран подтвердили свое участие в первом Глобальном саммите мира