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Зеленский призвал заставить рф к адекватным переговорам

Зеленский призвал заставить рф к адекватным переговорам

Киев  •  УНН

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Президент Украины призвал ЕС давить на Россию для начала адекватных переговоров. Зеленский подчеркнул, что рф можно заставить к миру через ограничение ее денег и власти.

Сейчас наступает момент оказать давление на Россию и заставить ее к адекватным переговорам. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте, передает корреспондент УНН.

Чем больше времени проходит, тем больше ухудшаются условия. Сейчас наступает момент оказать давление на Россию и заставить ее к адекватным переговорам ... путин совершенно не ценит людей и правила. Он ценит только деньги и власть и, это те вещи, которые мы должны забрать у него для того, чтобы восстановить мир

- заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы закончить войну справедливо.

"Если кто-то в Европе думает, что мы можем продать Украину Москве, как Балтийские Страны или Балканские Страны, Грузию или Молдову, и получить, что-то вместо этого, выиграть от этого, то хочу напомнить простую правду - никто не могу быть в покое во время шторма. Мы должны все сделать, чтобы закончить эту войну справедливо, как вы сказали Роберто (президент Европарламента Роберта Мецола - ред.) и конечно вместе",- сказал Зеленский.

Мы не откажемся от прав Украины на всю свою территорию - Зеленский19 нояб. 2024, 10:14 • 9895 просмотров

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Европейского парламента подталкивать Россию к справедливости и заявил, что совместными усилиями можно заставить рф пойти на справедливый и реальный мир.

Зеленский заявлял, что переговоры с Россией возможны при условии, что Киев будет не наедине с Москвой и что Украина будет сильной. И очень важна позиция избранного президента США Дональда Трампа.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
hruziia-krainaГрузия