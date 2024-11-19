Мы не откажемся от прав Украины на всю свою территорию - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина не откажется от прав на всю свою территорию. Он также подчеркнул, что страна не позволит использовать себя в предвыборных кампаниях в Европе.
Украина не откажется от прав на всю свою территорию и не позволит никому использовать себя в чьих-то предвыборных баталиях в Европе. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский выступая в ВР во время представления «План устойчивости», передает УНН.
«Мы не откажемся от прав Украины на всю свою территорию. Мы точно не позволим никому использовать наше государство в чьих-то предвыборных баталиях в Европе. За счет Украины выиграть не получится», - заявил Зеленский.
Дополнение
Президент Украины представил в Верховной Раде «План устойчивости», состоящий из 10 ключевых направлений. План включает в себя единство, фронт, оружие, деньги, энергетику, безопасность, общины, человеческий капитал, культурный суверенитет и политику героев.