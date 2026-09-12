Зеленский призвал российских олигархов усманова и фридмана сделать шаги против войны

российские олигархи алишер усманов и михаил фридман представляют бизнес, который должен найти в себе смелость сделать конкретные шаги против войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Это именно та российская экономика, которая не должна получать дополнительных возможностей, пока украинская экономика страдает от российского террора и нежелания путина останавливать войну - говорится в сообщении главы государства.

Зеленский также призвал партнеров Украины и впредь осуществлять всестороннее давление на россию за войну в Украине, усиливать санкции против агрессора, а не ослаблять жертву.

Пятьсот "шахедов" в сутки - это точно не то время, когда вообще стоит начинать дискуссию об ослаблении санкций, и тем более в отношении лиц, о которых никто не может сказать, а как именно они помогли защите жизни и сокращению возможностей путина продолжать войну - отметил президент.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что для российского бизнеса, который платит налоги в бюджет войны, и российских олигархов, без которых невозможно представить путинскую систему, не должно быть спокойного места в мире, пока продолжается российско-украинская война.