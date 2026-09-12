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Зеленский призвал российских олигархов усманова и фридмана сделать шаги против войны

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Президент также заявил о необходимости усиливать санкции против агрессора, а не ослаблять жертву.

Зеленский призвал российских олигархов усманова и фридмана сделать шаги против войны

российские олигархи алишер усманов и михаил фридман представляют бизнес, который должен найти в себе смелость сделать конкретные шаги против войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Это именно та российская экономика, которая не должна получать дополнительных возможностей, пока украинская экономика страдает от российского террора и нежелания путина останавливать войну

- говорится в сообщении главы государства.

Зеленский также призвал партнеров Украины и впредь осуществлять всестороннее давление на россию за войну в Украине, усиливать санкции против агрессора, а не ослаблять жертву.

Пятьсот "шахедов" в сутки - это точно не то время, когда вообще стоит начинать дискуссию об ослаблении санкций, и тем более в отношении лиц, о которых никто не может сказать, а как именно они помогли защите жизни и сокращению возможностей путина продолжать войну

- отметил президент.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что для российского бизнеса, который платит налоги в бюджет войны, и российских олигархов, без которых невозможно представить путинскую систему, не должно быть спокойного места в мире, пока продолжается российско-украинская война.

Евгений Устименко

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