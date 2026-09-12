Зеленський закликав російських олігархів усманова і фрідмана зробити кроки проти війни

російські олігархи алішер усманов і михайло фрідман представляють бізнес, який має знайти в собі сміливість зробити конкретні кроки проти війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Це саме та російська економіка, яка не має отримувати додаткових можливостей, поки українська економіка страждає від російського терору і небажання путіна зупиняти війну - йдеться в дописі глави держави.

Зеленський також закликав партнерів України надалі здійснювати всебічний тиск на росію за війну в Україні, посилювати санкції проти агресора, а не послаблювати жертву.

П’ятсот "шахедів" на добу - це точно не той час, коли взагалі варто починати дискусію про послаблення санкцій, і тим більше щодо осіб, про яких ніхто не може сказати, а як саме вони допомогли захисту життя і скороченню можливості путіна продовжувати війну - зазначив президент.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що для російського бізнесу, який сплачує податки в бюджет війни, та російських олігархів, без яких неможливо уявити путінську систему, не має бути спокійного місця у світі, доки триває російсько-українська війна.