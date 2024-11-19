Приглашение в НАТО - это то, чего Украина заслуживает, и исправление партнерами исторической ошибки - президент
Киев • УНН
Президент заявил, что приглашение Украины в НАТО - это заслуженный шаг и исправление исторической ошибки. По его словам, единственным препятствием является отсутствие политической воли партнеров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашение Украины в НАТО - это то, чего заслуживает украинское государство и отметил, что сейчас для вступления в Альянс не хватает политической воли партнеров. Об этом он сказал во время выступления в парламенте, передает УНН.
Жизненно важным для всех нас является и членство Украины в НАТО. План победы Украины начинается с пункта о немедленном приглашении нашего государства в Альянс. Приглашение - это политический шаг, шаг, который в корне не меняет условий для партнеров и не означает для партнеров немедленной активизации 5-й статьи Договора о НАТО, хотя наши люди этого заслуживают, если честно
Он подчеркнул, что украинцы уже 1000 дней защищают коллективный образ жизни в Европе, право каждого европейского народа быть свободным и жить мирно со своими соседями на континенте.
Украина будет в Альянсе, если мы с вами продолжим говорить в единстве. Вся Украина, как один, и только так народам не отказывают. Мы заключили уже 27 двусторонних соглашений по безопасности с нашими партнерами, и почти все они члены НАТО, и они поддерживают вступление Украины в НАТО. Это число свидетельствует о том, что нас от Альянса не отделяет ничего фундаментально, только дефицит силы, дефицит политической воли. Кстати, не украинской политической воли, и мы убедим наших партнеров быть смелыми, но только вместе. Я уверен, что мы это сможем с вами. Это не что-то дополнительное, или новое для Украины. Альянс, НАТО - это то, чего мы заслуживаем. Это не подарок для нас, это должно быть исправление партнерами исторической ошибки. То, что нужно было сделать еще вчера, чтобы не было этой войны
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия хочет разрушить Украину и уничтожить украинцев, но устойчивость украинцев от Купянска до Запорожья может обеспечить фундаментальные предпосылки для справедливого завершения войны. И "пока весь мир ждет чуда от Трампа, дай Бог", нам нужно не ждать, не терять устойчивости, а "пахать", надо работать каждый день.
Зеленский к Европарламенту: мы можем совместными усилиями заставить рф пойти на справедливый мир19 нояб. 2024, 10:34 • 10460 просмотров