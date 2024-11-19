Приглашение в НАТО - это то, чего Украина заслуживает, и исправление партнерами исторической ошибки - президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашение Украины в НАТО - это то, чего заслуживает украинское государство и отметил, что сейчас для вступления в Альянс не хватает политической воли партнеров. Об этом он сказал во время выступления в парламенте, передает УНН.

Жизненно важным для всех нас является и членство Украины в НАТО. План победы Украины начинается с пункта о немедленном приглашении нашего государства в Альянс. Приглашение - это политический шаг, шаг, который в корне не меняет условий для партнеров и не означает для партнеров немедленной активизации 5-й статьи Договора о НАТО, хотя наши люди этого заслуживают, если честно

Он подчеркнул, что украинцы уже 1000 дней защищают коллективный образ жизни в Европе, право каждого европейского народа быть свободным и жить мирно со своими соседями на континенте.

Украина будет в Альянсе, если мы с вами продолжим говорить в единстве. Вся Украина, как один, и только так народам не отказывают. Мы заключили уже 27 двусторонних соглашений по безопасности с нашими партнерами, и почти все они члены НАТО, и они поддерживают вступление Украины в НАТО. Это число свидетельствует о том, что нас от Альянса не отделяет ничего фундаментально, только дефицит силы, дефицит политической воли. Кстати, не украинской политической воли, и мы убедим наших партнеров быть смелыми, но только вместе. Я уверен, что мы это сможем с вами. Это не что-то дополнительное, или новое для Украины. Альянс, НАТО - это то, чего мы заслуживаем. Это не подарок для нас, это должно быть исправление партнерами исторической ошибки. То, что нужно было сделать еще вчера, чтобы не было этой войны