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Зеленский к Европарламенту: мы можем совместными усилиями заставить рф пойти на справедливый мир

Зеленский к Европарламенту: мы можем совместными усилиями заставить рф пойти на справедливый мир

Киев  •  УНН

 • 611 просмотра

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Президент Украины выступил перед депутатами Европарламента. Зеленский отметил важность совместных усилий для достижения реального мира.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Европейского парламента подталкивать Россию к справедливости и заявил, что совместными усилиями можно заставить рф пойти на справедливый и реальный мир. Об этом он сказал во время выступления в Европарламенте, передает корреспондент УНН.

Я хочу вас призвать, чтобы вы не забывали о чем идет речь, что стоит на кону. Мы можем совместными усилиями заставить Россию пойти на справедливый, реальный мир. Мы предложили Формулу мира, и спасибо каждому партнеру в Европе, который поддержал эту Формулу. Нам нужно подталкивать Россию к справедливости

- сказал Зеленский.

Он заявил, что нужно укрепить санкции против рф.

«Это является критическим для того, чтобы сократить возможности России вести эту войну», - заявил Зеленский.

Напомним,

Зеленский отмечал, что в следующем санкционном пакете ЕС важно «ударить» по схемам обхода санкций.

россия все еще обладает способностью сеять нестабильность - президент Зеленский7 нояб. 2024, 13:45 • 17251 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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