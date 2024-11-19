Зеленский к Европарламенту: мы можем совместными усилиями заставить рф пойти на справедливый мир

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Европейского парламента подталкивать Россию к справедливости и заявил, что совместными усилиями можно заставить рф пойти на справедливый и реальный мир. Об этом он сказал во время выступления в Европарламенте, передает корреспондент УНН.

Я хочу вас призвать, чтобы вы не забывали о чем идет речь, что стоит на кону. Мы можем совместными усилиями заставить Россию пойти на справедливый, реальный мир. Мы предложили Формулу мира, и спасибо каждому партнеру в Европе, который поддержал эту Формулу. Нам нужно подталкивать Россию к справедливости - сказал Зеленский.

Он заявил, что нужно укрепить санкции против рф.

«Это является критическим для того, чтобы сократить возможности России вести эту войну», - заявил Зеленский.

Напомним,

Зеленский отмечал, что в следующем санкционном пакете ЕС важно «ударить» по схемам обхода санкций.

россия все еще обладает способностью сеять нестабильность - президент Зеленский