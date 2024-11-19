Зеленский к Европарламенту: мы можем совместными усилиями заставить рф пойти на справедливый мир
Киев • УНН
Президент Украины выступил перед депутатами Европарламента. Зеленский отметил важность совместных усилий для достижения реального мира.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Европейского парламента подталкивать Россию к справедливости и заявил, что совместными усилиями можно заставить рф пойти на справедливый и реальный мир. Об этом он сказал во время выступления в Европарламенте, передает корреспондент УНН.
Я хочу вас призвать, чтобы вы не забывали о чем идет речь, что стоит на кону. Мы можем совместными усилиями заставить Россию пойти на справедливый, реальный мир. Мы предложили Формулу мира, и спасибо каждому партнеру в Европе, который поддержал эту Формулу. Нам нужно подталкивать Россию к справедливости
Он заявил, что нужно укрепить санкции против рф.
«Это является критическим для того, чтобы сократить возможности России вести эту войну», - заявил Зеленский.
Напомним,
Зеленский отмечал, что в следующем санкционном пакете ЕС важно «ударить» по схемам обхода санкций.
россия все еще обладает способностью сеять нестабильность - президент Зеленский7 нояб. 2024, 13:45 • 17251 просмотр