россия все еще обладает способностью сеять нестабильность - президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия все еще получает достаточно прибыли от продажи нефти, а также избегает санкций, что позволяет покупать компоненты для дронов и ракет по всему миру. По его словам, россия все еще обладает способностью сеять нестабильность. Об этом Зеленский заявил во время выступления на саммите Европейского политического сообщества, передает УНН.

Мы все знаем, что россия все еще получает достаточно прибыли от продажи нефти, чтобы продолжать войну. россия все еще избегает санкций и покупает компоненты для дронов и ракет по всему миру. россия все еще имеет способность сеять нестабильность и вмешиваться в жизнь наций в таких регионах, как Сахель, Северная Африка, Ближний Восток, и таких стран, как Йемен. Почему путин это делает? Нам нужны рычаги влияния на него. Они нужны всей Европе - заявил Зеленский.

Он добавил, что вместе возможно не только остановить войну россии против Украины, но и ответить на другие вызовы.

Это возможно для нас - для Европы, а не для одного отдельного лидера. Прошу вас объединиться для защиты общих интересов наших народов. И так же мы должны работать вместе с нашими союзниками ради наших общих интересов - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества заявил о готовности обсуждать любые идеи для достижения справедливого мира, но подчеркнул, что дальше Украина решает, что можно или нельзя ставить на повестку дня, чтобы положить конец этой войне.

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