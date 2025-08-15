$41.450.06
18114 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
18283 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
30997 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
24574 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
40592 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
28883 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 66184 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 99399 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 57499 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 198637 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Зеленский после заседания Ставки: "Мы укрепляем фронт и готовы к любым вызовам"

Киев • УНН

 1552 просмотра

Президент Зеленский провел заседание Ставки, где обсудили ситуацию на фронте, развитие контрактной армии и финансирование обороны на 2025-2026 годы. Отмечены успехи ВСУ на Покровском и Добропольском направлениях, а также укрепление позиций в Запорожской области.

Зеленский после заседания Ставки: "Мы укрепляем фронт и готовы к любым вызовам"

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Вооруженных сил, на котором обсудили три ключевых направления: ситуацию на фронте, развитие контрактной армии и финансирование оборонного сектора на 2025–2026 годы. Об этом президент сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Глава государства отметил успешные действия украинских войск на Покровском и Добропольском направлениях, подчеркнув значительное давление на российские силы и их потери.

Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и увеличиваем давление наших подразделений на оккупанта. Имеем успехи

- подчеркнул Зеленский.

По словам президента, подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад демонстрируют высокую результативность, противодействуя попыткам оккупантов закрепиться в Донецкой области.

Отдельное внимание уделено позициям в Запорожской области и решению по дополнительному укреплению фронта. Президент поблагодарил воинов за стойкость и подчеркнул, что украинская армия всегда готова эффективно реагировать на любые угрозы.

Также Зеленский подчеркнул приоритет развития контрактной армии и своевременному финансированию сил обороны, чтобы обеспечить надежность и эффективность ВСУ в условиях войны.

При любых обстоятельствах наша армия будет готова быстро отвечать на угрозы украинской государственности

- подчеркнул президент.

Напомним

Президент Зеленский прокомментировал предстоящую встречу Трампа и Путина на Аляске. Он подчеркнул необходимость реальных шагов от России для завершения войны. Глава государства подчеркнул готовность Украины реагировать на угрозы и информировать партнеров о ситуации на фронте.

Степан Гафтко

Войнаполитика
Владимир Путин
Аляска
Покровск
Донецкая область
79-я штурмовая авиационная бригада (Украина)
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина