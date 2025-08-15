Зеленский после заседания Ставки: "Мы укрепляем фронт и готовы к любым вызовам"
Киев • УНН
Президент Зеленский провел заседание Ставки, где обсудили ситуацию на фронте, развитие контрактной армии и финансирование обороны на 2025-2026 годы. Отмечены успехи ВСУ на Покровском и Добропольском направлениях, а также укрепление позиций в Запорожской области.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Вооруженных сил, на котором обсудили три ключевых направления: ситуацию на фронте, развитие контрактной армии и финансирование оборонного сектора на 2025–2026 годы. Об этом президент сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
Глава государства отметил успешные действия украинских войск на Покровском и Добропольском направлениях, подчеркнув значительное давление на российские силы и их потери.
Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и увеличиваем давление наших подразделений на оккупанта. Имеем успехи
По словам президента, подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад демонстрируют высокую результативность, противодействуя попыткам оккупантов закрепиться в Донецкой области.
Отдельное внимание уделено позициям в Запорожской области и решению по дополнительному укреплению фронта. Президент поблагодарил воинов за стойкость и подчеркнул, что украинская армия всегда готова эффективно реагировать на любые угрозы.
Также Зеленский подчеркнул приоритет развития контрактной армии и своевременному финансированию сил обороны, чтобы обеспечить надежность и эффективность ВСУ в условиях войны.
При любых обстоятельствах наша армия будет готова быстро отвечать на угрозы украинской государственности
