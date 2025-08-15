Зеленський після засідання Ставки: "Ми зміцнюємо фронт і готові до будь-яких викликів"

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Збройних сил, на якому обговорили три ключові напрямки: ситуацію на фронті, розвиток контрактної армії та фінансування оборонного сектору на 2025–2026 роки. Про це президент повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Глава держави відзначив успішні дії українських військ на Покровському та Добропільському напрямках, підкресливши значний тиск на російські сили та їхні втрати.

Протидіємо намаганням російських сил закріпитись та збільшуємо тиск наших підрозділів на окупанта. Маємо успіхи

За словами президента, підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад демонструють високу результативність, протидіючи спробам окупантів закріпитися на Донеччині.

Окрему увагу приділено позиціям у Запорізькій області та рішенню щодо додаткового зміцнення фронту. Президент подякував воїнам за стійкість і наголосив, що українська армія завжди готова ефективно реагувати на будь-які загрози.

Також Зеленський наголосив на пріоритеті розвитку контрактної армії та своєчасному фінансуванні сил оборони, щоб забезпечити надійність і ефективність ЗСУ в умовах війни.

За будь-яких обставин наша армія буде готовою швидко відповідати на загрози українській державності