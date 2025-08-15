$41.450.06
48.440.21
12:08 • 13489 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 13467 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 23793 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 20678 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 34315 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 26975 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 65093 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 99017 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 57291 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 195983 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Зеленський після засідання Ставки: "Ми зміцнюємо фронт і готові до будь-яких викликів"

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Президент Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили ситуацію на фронті, розвиток контрактної армії та фінансування оборони на 2025-2026 роки. Відзначено успіхи ЗСУ на Покровському та Добропільському напрямках, а також зміцнення позицій у Запорізькій області.

Зеленський після засідання Ставки: "Ми зміцнюємо фронт і готові до будь-яких викликів"

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Збройних сил, на якому обговорили три ключові напрямки: ситуацію на фронті, розвиток контрактної армії та фінансування оборонного сектору на 2025–2026 роки. Про це президент повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Глава держави відзначив успішні дії українських військ на Покровському та Добропільському напрямках, підкресливши значний тиск на російські сили та їхні втрати.

Протидіємо намаганням російських сил закріпитись та збільшуємо тиск наших підрозділів на окупанта. Маємо успіхи

- підкреслив Зеленський.

За словами президента, підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад демонструють високу результативність, протидіючи спробам окупантів закріпитися на Донеччині.

Окрему увагу приділено позиціям у Запорізькій області та рішенню щодо додаткового зміцнення фронту. Президент подякував воїнам за стійкість і наголосив, що українська армія завжди готова ефективно реагувати на будь-які загрози.

Також Зеленський наголосив на пріоритеті розвитку контрактної армії та своєчасному фінансуванні сил оборони, щоб забезпечити надійність і ефективність ЗСУ в умовах війни.

За будь-яких обставин наша армія буде готовою швидко відповідати на загрози українській державності

- підкреслив президент.

Нагадаємо

Президент Зеленський прокоментував майбутню зустріч Трампа та путіна на Алясці. Він наголосив на необхідності реальних кроків від росії для завершення війни. Глава держави підкреслив готовність України реагувати на загрози та інформувати партнерів про ситуацію на фронті.

Степан Гафтко

ВійнаПолітика
Володимир Путін
Аляска
Покровськ
Донецька область
79-та окрема десантно-штурмова бригада (Україна)
Запорізька область
Збройні сили України
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна