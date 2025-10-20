Зеленский после Ставки: неделя будет активной в дипломатии, половина средств на закупку газа уже обеспечена
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский сообщил об итогах заседания Ставки, посвященного энергетике и подготовке к зиме. Правительство уже обеспечило половину средств, необходимых для закупки газа на отопительный сезон.
Президент Владимир Зеленский сообщил об итогах заседания Ставки главнокомандующего, которое состоялось в понедельник. Основное внимание, по его словам, уделили вопросам энергетики, подготовке к зиме и обеспечению газовых резервов. Об этом президент сообщил в вечернем видеообращении, пишет УНН.
Подробности
Многие решения касались энергетики – восстановления в регионах, работы развернутых штабов, потребности в резервном оборудовании. Эта неделя будет очень активной в дипломатии, в частности в вопросе получения необходимого оборудования для ремонтов и генерации
Президент сообщил, что правительство уже обеспечило половину средств, необходимых для закупки газа на отопительный сезон, а остальное государство найдет в ближайшее время.
Все финансовые детали определены, поручения есть
Зеленский также поблагодарил ремонтные бригады и работников газовой отрасли, которые "почти круглосуточно работают на Украину", обеспечивая стабильность энергоснабжения в условиях постоянных российских атак.
Зеленский поздравил разведчиков Госпогранслужбы с профессиональным праздником20.10.25, 18:42 • 1548 просмотров