Зеленський після Ставки: тиждень буде активним у дипломатії, половину коштів на закупівлю газу вже забезпечено
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив про підсумки засідання Ставки, присвяченого енергетиці та підготовці до зими. Уряд вже забезпечив половину коштів, необхідних для закупівлі газу на опалювальний сезон.
Президент Володимир Зеленський повідомив про підсумки засідання Ставки головнокомандувача, яке відбулося у понеділок. Основну увагу, за його словами, приділили питанням енергетики, підготовці до зими та забезпеченню газових резервів. Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні, пише УНН.
Деталі
Багато рішень стосувалося енергетики – відновлення у регіонах, роботи розгорнутих штабів, потреби у резервному обладнанні. Цей тиждень буде дуже активним у дипломатії, зокрема у питанні отримання необхідного обладнання для ремонтів і генерації
Президент повідомив, що уряд уже забезпечив половину коштів, потрібних для закупівлі газу на опалювальний сезон, а решту держава знайде найближчим часом.
Усі фінансові деталі визначено, доручення є
Зеленський також подякував ремонтним бригадам і працівникам газової галузі, які "майже цілодобово працюють на Україну", забезпечуючи стабільність енергопостачання в умовах постійних російських атак.
Зеленський привітав розвідників Держприкордонслужби з професійним святом20.10.25, 18:42 • 1638 переглядiв