Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина Ганіча
Ексклюзив
14:23 • 18713 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 21175 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 30787 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 62699 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 29436 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 30071 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 11404 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 26091 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26523 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати Донбас
Зеленський після Ставки: тиждень буде активним у дипломатії, половину коштів на закупівлю газу вже забезпечено

Київ • УНН

 • 1322 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив про підсумки засідання Ставки, присвяченого енергетиці та підготовці до зими. Уряд вже забезпечив половину коштів, необхідних для закупівлі газу на опалювальний сезон.

Зеленський після Ставки: тиждень буде активним у дипломатії, половину коштів на закупівлю газу вже забезпечено

Президент Володимир Зеленський повідомив про підсумки засідання Ставки головнокомандувача, яке відбулося у понеділок. Основну увагу, за його словами, приділили питанням енергетики, підготовці до зими та забезпеченню газових резервів. Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні, пише УНН.

Деталі

Багато рішень стосувалося енергетики – відновлення у регіонах, роботи розгорнутих штабів, потреби у резервному обладнанні. Цей тиждень буде дуже активним у дипломатії, зокрема у питанні отримання необхідного обладнання для ремонтів і генерації 

– зазначив Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент повідомив, що уряд уже забезпечив половину коштів, потрібних для закупівлі газу на опалювальний сезон, а решту держава знайде найближчим часом.

Усі фінансові деталі визначено, доручення є 

– підкреслив він.

Зеленський також подякував ремонтним бригадам і працівникам газової галузі, які "майже цілодобово працюють на Україну", забезпечуючи стабільність енергопостачання в умовах постійних російських атак.

Зеленський привітав розвідників Держприкордонслужби з професійним святом20.10.25, 18:42 • 1638 переглядiв

Степан Гафтко

Політика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Державний кордон України
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна