Зеленский после массированной атаки рф провел переговоры с лидерами Франции и Норвегии, будет еще коммуникация с партнерами
Киев • УНН
Зеленский обсудил массированную атаку рф с лидерами Франции и Норвегии. Президент анонсировал дальнейшую коммуникацию с партнерами относительно преступлений Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре после массированной атаки рф и добавил - еще будет коммуникация с нашими партнерами, передает УНН.
Я уже говорил с Президентом Франции и Премьер-министром Норвегии. Сегодня будет еще коммуникация с нашими партнерами. Спасибо всем, кто не молчит о том, что делает россия
По словам Президента, россияне "воюют только против наших людей, против нашей памяти, истории, против всего, что формирует нормальную человеческую жизнь".
Важно, чтобы россия понимала, что за все эти преступления они будут нести ответственность
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что массированная ночная атака россии по Украине свидетельствует не о силе кремля, а о слабости российского диктатора владимира путина.