Зеленский после массированной атаки рф провел переговоры с лидерами Франции и Норвегии, будет еще коммуникация с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре после массированной атаки рф и добавил - еще будет коммуникация с нашими партнерами, передает УНН.

Я уже говорил с Президентом Франции и Премьер-министром Норвегии. Сегодня будет еще коммуникация с нашими партнерами. Спасибо всем, кто не молчит о том, что делает россия

По словам Президента, россияне "воюют только против наших людей, против нашей памяти, истории, против всего, что формирует нормальную человеческую жизнь".

Важно, чтобы россия понимала, что за все эти преступления они будут нести ответственность