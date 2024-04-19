Зеленский показал последствия удара рф по Днепру: "Должны нанести поражение российскому террору"

Президент Владимир Зеленский показал последствия российской атаки на Днепр. Глава государства подчеркнул, что россия должна отвечать за свой террор, а партнеры имеют необходимые возможности, чтобы сбивались все вражеские ракеты и "шахеды", передает УНН.

Зеленский сообщил, что сейчас продолжаются спасательные работы в Днепре после российского удара. Несколько этажей жилого дома разрушены, поврежден вокзал. Под ударом на Днепровщине были также Кривой Рог и Синельниково. Всем раненым оказывается помощь.

К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Каждое государство, которое предоставляет системы ПВО Украине, каждый лидер, который помогает убеждать партнеров, что ПВО сейчас должно быть не на складах, а в реальных городах и общинах, которые подвергаются ударам террористов, все, кто поддерживает нашу защиту, являются спасителями жизни. Мы должны нанести поражение российскому террору - указал Президент.

Он отметил, что это потребность не только нашего государства, не только украинцев, это глобальная потребность.

"россия должна отвечать за свой террор, и каждая из ракет, каждый "шахед" должны сбиваться. Мир может это гарантировать, партнеры имеют необходимые способности. Это было доказано в частности в небе Ближнего Востока, и это должно заработать в небе Европы", - резюмировал глава государства.

Из-за атаки рф в Днепре двое погибших и 16 раненых, в области 6 жертв, среди них двое детей - МВД