Из-за атаки рф в Днепре двое погибших и 16 раненых, в области 6 жертв, среди них двое детей - МВД

Вражеские удары в Днепропетровской области привели к жертвам и разрушениям: 2 погибших и 16 раненых в Днепре, еще 6 погибших, в том числе дети 6 и 8 лет, в Синельниковском районе, где было повреждено более десятка домов. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

Детали

Экстренные службы работают на местах российских ударов в Днепропетровской области, указал министр.

В Днепре повреждены жилая пятиэтажка и объекты гражданской инфраструктуры. По состоянию на сейчас в городе 2 погибших и 16 раненых. Психологическую помощь получили 30 человек. В Синельниковском районе повреждено более десятка частных домов. Загорелись пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Погибло 6 человек, среди которых дети 6 и 8 лет. Еще 2 человека травмированы - написал Клименко в телеграм-канале.

"К сожалению, количество пострадавших будет расти. Разбор завалов поврежденных домов продолжается", - отметил он.

На местах, с его слов, развернуты пункты помощи пострадавшим. Работают психологи. Полиция принимает заявления от пострадавших.

"Каждое военное преступление россии тщательно фиксируется", - подчеркнул глава МВД.

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