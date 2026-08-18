"Время Украины настало": Зеленский показал кадры с церемонии перезахоронения первого главы ОУН Коновальца

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с церемонии перезахоронения первого председателя Организации украинских националистов полковника Евгения Коновальца на Национальном военном мемориальном кладбище, где присутствовал и выступил с обращением, пишет УНН.

Детали

"Мы возвращаем домой выдающегося сына Украинского народа. Это образцовый воин и видный государственный деятель Украины полковник Евгений Коновалец. Всю сознательную жизнь он боролся за то, чтобы Украина возродилась и обрела реальную независимую силу. К огромному сожалению, тогда Украина не смогла утвердиться. Не хватило единства, не хватило мудрости тогдашним политическим лидерам, не хватило умения выстраивать настоящие связи с миром", — отметил Президент в соцсетях.

Но время Украины настало. Независимость была восстановлена, и мы защитили право Украины быть собой. Уже никто не уберёт из Киева сине-жёлтые флаги, и только Украина будет выбирать себе национальный путь. Сейчас, помня об украинской освободительной борьбе, мы все совершенно точно знаем, каких ошибок нельзя допускать. Знаем, что нужно Украине и на чём сосредоточить наше внимание и усилия. Знаем, какими должны быть национальные ориентиры нашего государства. Слава Украине! подчеркнул Зеленский.

Первого главу ОУН Евгена Коновальца перезахоронили на мемориальном кладбище