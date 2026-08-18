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"Час України настав": Зеленський показав кадри з церемонії перепоховання першого голови ОУН Коновальця

Київ • УНН

 • 3536 перегляди

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео церемонії перепоховання першого голови ОУН Євгена Коновальця. Він виступив зі зверненням на Національному військовому меморіальному кладовищі.

"Час України настав": Зеленський показав кадри з церемонії перепоховання першого голови ОУН Коновальця

Президент України Володимир Зеленський показав відео з церемонії перепоховання першого голови Організації українських націоналістів полковника Євгена Коновальця на Національному військовому меморіальному кладовищі, де був присутній і виступив зі зверненням, пише УНН.

Деталі

"Ми повертаємо додому видатного сина Українського народу. Це взірцевий воїн та вагомий державний діяч України полковник Євген Коновалець. Усе свідоме життя він боровся за те, щоб Україна відновилась і набула реальної незалежної сили. На превеликий жаль, тоді Україна не змогла утвердитись. Забракло єдності, забракло мудрості тогочасним політичним лідерам, забракло вміння будувати справжні зв’язки зі світом", - зазначив Президент у соцмережах.

Але час України настав. Незалежність була відновлена, і ми захистили право України бути собою. Вже ніхто не прибере з Києва синьо-жовті прапори, і тільки Україна обиратиме собі національний шлях. Зараз, пам’ятаючи українську визвольну боротьбу, ми всі абсолютно точно знаємо, яких помилок не можна допускати. Знаємо, що потрібно Україні та на чому зосереджувати наші увагу й зусилля. Знаємо, які в нашої держави мають бути національні орієнтири. Слава Україні!

Першого голову ОУН Євгена Коновальця перепоховали на меморіальному кладовищі18.08.26, 10:57 • 2896 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Володимир Зеленський
Україна
Київ