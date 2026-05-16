Зеленский поговорил с Макроном: Франция поможет с антибаллистикой и поддерживает на пути в ЕС
Киев • УНН
Зеленский и Макрон обсудили усиление ПВО и совместную работу над антибаллистикой. Франция поддерживает открытие переговорных кластеров Украины с ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном, и Франция поможет с антибаллистикой и поддержала на пути в ЕС с открытием кластеров, пишет УНН.
"Как всегда, хороший и содержательный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Много вопросов успели обсудить, и я благодарен за нашу координацию во всех направлениях", - сообщил Президент Украины в соцсетях.
Поблагодарил Эммануэля за принципиальное осуждение российских атак по нашим городам и громадам. Эти удары очень четко демонстрируют, что такое россия и почему нам всем нужно усиливать общую защиту от всех угроз. Франция готова работать по антибаллистике. Это сильное решение и важный шаг. Обсудили и усиление наших возможностей отражать российские атаки уже сейчас. Спасибо за готовность усиливать нашу ПВО
По его словам, "говорили также о европейском треке и открытии всех переговорных кластеров в ближайшее время". "Франция поддерживает Украину и понимает, насколько это важный шаг для всех украинцев", - указал он.
"Эммануэль проинформировал о своем визите в страны Африки. Мы говорили о важности совместной координации на этом направлении, потому что оно так же важно и для Украины", - отметил Президент.
"Договорились о наших контактах в ближайшее время. Спасибо за поддержку!" - указал Зеленский.
