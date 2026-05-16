Зеленский поговорил с Макроном: Франция поможет с антибаллистикой и поддерживает на пути в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном, и Франция поможет с антибаллистикой и поддержала на пути в ЕС с открытием кластеров, пишет УНН.

"Как всегда, хороший и содержательный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Много вопросов успели обсудить, и я благодарен за нашу координацию во всех направлениях", - сообщил Президент Украины в соцсетях.

Поблагодарил Эммануэля за принципиальное осуждение российских атак по нашим городам и громадам. Эти удары очень четко демонстрируют, что такое россия и почему нам всем нужно усиливать общую защиту от всех угроз. Франция готова работать по антибаллистике. Это сильное решение и важный шаг. Обсудили и усиление наших возможностей отражать российские атаки уже сейчас. Спасибо за готовность усиливать нашу ПВО