Макрон осудил атаку рф на Украину 14 мая - реакция Зеленского не заставила себя ждать
Киев • УНН
Французский президент назвал атаку 14 мая проявлением лицемерия рф и пообещал поддержку. Президент Украины подчеркнул важность систем ПВО для безопасности всей Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона в ответ на российскую атаку 14 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщения Зеленского и Макрона в соцсети "Х".
Как отметил французский президент, россия, совершив очередную массированную атаку дронами и ракетами против Украины, продемонстрировала все лицемерие, с которым вела переговоры о хрупком перемирии на протяжении последних дней.
Франция стоит плечом к плечу с Украиной и украинским народом и продолжит мобилизоваться, чтобы достичь прекращения боевых действий и обеспечить справедливый и прочный мир для Украины, который будет гарантировать ее безопасность и безопасность Европы
На это ответил Зеленский.
Благодарю вас за вашу поддержку! Мы должны сделать все возможное, чтобы у Европы было достаточно собственных систем противовоздушной обороны всех типов, включая противоракетную оборону. Спасибо, Эммануэль, за то, что уже помогаете найти необходимые средства защиты, и за то, что мы все вместе работаем над возможностями противоракетной обороны
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Силам обороны Украины предложить возможные форматы ответа на российский удар в ночь на 14 мая.